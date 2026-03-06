Municipales 2026 : pour Marine Tondelier, les alliances avec LFI au second tour seront traitées «au cas par cas»

En pleine tournée dans les villes de l'Hexagone pour soutenir les candidats de son parti aux élections municipales, la patronne des Verts annonce qu'il n'y aura pas de consignes particulières à propos d'éventuelles alliances avec des candidats de La France Insoumise au second tour.

Alors que le premier tour des élections municipales prévu dimanche 15 mars avance à grands pas, les questions vont bon train concernant d'éventuelles alliances avec La France Insoumise (LFI) pour le second tour. À ce sujet, la cheffe des Écologistes Marine Tondelier semble avoir les idées claires. En déplacement à Lyon pour soutenir le maire sortant de la ville Grégory Doucet, en grand danger face au candidat de la droite et du centre Jean-Michel Aulas, elle a indiqué que toute alliance se ferait «au cas par cas».

«On ne donne pas de consignes au niveau national aux campagnes municipales, ce sont les adhérents de chaque ville qui prennent la décision», a affirmé dans des propos rapportés par l'AFP la patronne des Verts, qui parcourt la France entière pour défendre les candidats de son parti. Il s'agit d'ailleurs d'une bonne opportunité pour elle de prendre le pouls du pays à un an de l'élection présidentielle, pour laquelle elle sera candidate.

Depuis quelques semaines, la question d'une alliance avec LFI se pose. En effet, le parti de Jean-Luc Mélenchon est accusé d'être en partie responsable de la mort du militant nationaliste Quentin Deranque le mois dernier, battu à mort par des militants de La Jeune Garde à Lyon. Un assistant parlementaire et un ancien collaborateur du député Raphaël Arnault (LFI), lui-même cofondateur du mouvement d’ultragauche, ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur la mort du militant. Par ailleurs, les récentes sorties polémiques du patron de LFI, accusé d'antisémitisme après avoir joué sur la prononciation des patronymes «Epstein» et «Glucksmann», ne favorisent pas l'idée d'une alliance avec les Verts.

PRIORITÉ AU BLOC SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Malgré la sensibilité de la question des alliances avec LFI, Marine Tondelier estime que la situation dépendra du contexte. Ainsi, dans les villes où des candidats LFI dépasseront la barre des 10% nécessaire pour se maintenir au second tour, tout alliance reste possible : «je suis pour qu’on regarde au cas par cas», a-t-elle affirmé, tout en précisant que «la question se posera quand même très différemment» dans d'autres cas de figure.

La priorité de la patronne des Verts reste la conquête et/ou la conservation d'un maximum de villes par des candidats de gauche, qui permettrait de garder un «bouclier social et environnemental», comme elle l'explique, contre les politiques du gouvernement macroniste. «On ne va pas laisser Jean-Luc Mélenchon rendre tout ça impossible !», a-t-elle insisté lors d'une étape à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon, où elle s'affichait aux côtés du président écologiste de la Métropole Bruno Bernard.

UNE alliance POSSIBLE entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi au second tour À LYON

À Lyon, la question risque fortement de se poser pour Grégory Doucet, crédité de 30% au premier tour, et nettement devancé par Jean-Michel Aulas, qui caracole en tête des sondages, avec un score oscillant entre 42 et 47%.

Malgré les propos de Jean-Luc Mélenchon qu'il juge «inappropriés», le maire sortant de Lyon reste ouvert à l'idée d'une alliance avec la candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi, annoncé autour des 10%. «Au soir du premier tour, il faudra qu’on prenne tous nos responsabilités collectivement», a-t-il déclaré mercredi, alors que la prétendante insoumise avait déjà lancé une perche à l'actuel édile de la capitale des Gaules, il y a quelques jours. «Ma priorité, c’est que monsieur Aulas ne devienne pas le prochain maire de la ville de Lyon», avait-elle affirmé fin février lors d'un débat télévisé.

En attendant de savoir si une alliance aura lieu entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi à l'issue du premier tour, Marine Tondelier dit croire en une «remontada» de son candidat. «Nous allons faire mentir les sondages», a-t-elle affirmé, tout en adressant au passage une pique à Jean-Michel Aulas : «Plus je l'écoute, moins je comprends ce qu'il raconte...».

Avec ou sans maintien de la candidate LFI au second tour, Jean-Michel Aulas est donné gagnant dans tous les sondages effectués ces derniers jours.