Municipales 2026 : voici comment est encadré le financement des campagnes électorales

À l'approche du premier tour des élections municipales, la campagne se termine dans les quelque 36.000 communes de France. Des campagnes au coût parfois important, dont les dépenses sont strictement encadrées par la loi.

La campagne des municipales touche à sa fin. À quelques jours du premier tour, le 15 mars prochain, les 900.000 candidats en terminent avec cet éreintant marathon pour accéder à la mairie de leur commune, parfois après avoir dépensé beaucoup d’argent pour faire connaître leur programme. Pour éviter les abus, les comptes de campagne sont très surveillés, et doivent répondre à des obligations fixées par la loi.

La période de financement des campagnes municipales a débuté le 1er septembre 2025 et s'achève le 22 mars 2026, à l'issue du second tour. Après cette date, les candidats auront jusqu'au 22 mai 2026 pour déposer leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Créée en 1990, il s’agit d’une autorité administrative indépendante, dont le rôle est de faire respecter les règles de financement imposées par la loi.

Initialement réservée au contrôle des comptes de candidats à l'élection présidentielle, elle a été chargée de la surveillance des comptes de campagne de toutes les autres élections depuis 2014. La CNCCFP vérifie également le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières. Elle s'occupe enfin de vérifier le respect du plafond des dépenses de financement, qui varie selon la taille des communes.

Près de 120 millions d'euros en 2020

Selon le ministère de l'Intérieur, les dépenses électorales ne doivent donc pas dépasser un certain plafond. Son montant est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la commune. Seuls les candidats des communes de 9.000 habitants ou plus y sont soumis. Il s'agit d'un plafond par habitant fixé à 1,22 euro pour les villes de 9.000 à 15.000 têtes et à 0,53 euro pour les villes de plus de 250.000 résidents.

Lors des dernières élections municipales en 2020, le montant global des dépenses de campagne déclarées s'élevait à 116,18 millions d'euros, avait indiqué la CNCCFP. À noter que ces dépenses peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'État si le candidat obtient au moins 5% des suffrages au premier tour du scrutin, et s'il a respecté la législation relative à la transparence des dépenses électorales.

Qui peut financer les candidats ?

Pour financer sa campagne, chaque candidat peut percevoir des fonds d’origine privée - qui proviennent de personnes physiques - ou des fonds d’origine «publique», notamment en provenance de partis politiques. Néanmoins une campagne ne peut être financée par une personne «morale», comme par exemple une commune, un département, une association ou une entreprise, rappelle le ministère de l’Intérieur.

Selon l'article 26 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent verser un don à un candidat. Si ces derniers se font en espèces, ils ne doivent pas excéder 150 euros. Le montant total des dons en espèces ne doit pas excéder 20% du montant des dépenses autorisées en campagne, indique le ministère.

des Sanctions pénales

Pour encadrer ses actions, tout candidat qui se présente à une élection municipale doit obligatoirement désigner un mandataire financier, qui peut être une personne physique ou une association de financement électoral. Jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne, ce mandataire est «le seul habilité à recueillir les fonds utiles à la couverture des frais de campagne», ainsi qu'à «assurer le paiement des dépenses».



L'article L52-8 du code électoral rappelle qu'il est interdit à tout candidat de recevoir :

Des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, pour quelque dépense que ce soit.

Des dons d’une personne physique qui n’est pas de nationalité française ou qui ne réside pas en France.

Des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne.

Le non-respect de ces interdictions constitue une infraction pénale, selon l'article L. 113-1 du code électoral.