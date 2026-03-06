Pluie inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pluie-inondation ce samedi 7 mars.

L'ambiance est globalement printanière en France, mais le sud n'est pas à l'abri de quelques gouttes. Météo-France a placé, pour cette journée de samedi 7 mars, un seul département en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation».

L'Hérault sera le seul territoire concerné par cette alerte. La département est aussi visé par une vigilance jaune «orage».

© Météo-France

À noter que 7 départements de l’Hexagone seront également assujettis à des risques de crue pour cette journée de samedi 7 mars.

Les prévisionnistes appellent à la prudence pour les départements concernés.