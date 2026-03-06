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Pluie inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pluie-inondation ce samedi 7 mars.

L'ambiance est globalement printanière en France, mais le sud n'est pas à l'abri de quelques gouttes. Météo-France a placé, pour cette journée de samedi 7 mars, un seul département en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation». 

L'Hérault sera le seul territoire concerné par cette alerte. La département est aussi visé par une vigilance jaune «orage». 

© Météo-France

À noter que 7 départements de l’Hexagone seront également assujettis à des risques de crue pour cette journée de samedi 7 mars. 

Sur le même sujet Météo : voici les tendances de Météo-France pour mars, avril et mai dans toute la France Lire

Les prévisionnistes appellent à la prudence pour les départements concernés. 

vigilance météopluieMétéo-France

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