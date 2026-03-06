Restos du Cœur : les Français appelés à la générosité pour la grande collecte annuelle lancée ce vendredi

Dès ce vendredi 6 mars, les Restos du Cœur lancent leur collecte nationale annuelle. Durant cette dernière, qui durera jusqu'à dimanche, les bénévoles espèrent amasser 8.500 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène.

Un rendez-vous crucial. Ce vendredi 6 mars amorcera la collecte nationale annuelle des Restos du Coeur. Un moment déterminant pour l'association, puisque «les dons en nature représentent plus de la moitié des produits distribués aux personnes accueillies au fil de l’année», précise-t-elle sur son site internet.

Bénévoles, salariés, partenaires et grand public seront ainsi sur le pont jusqu'à dimanche, pour un week-end de collecte dans les magasins. En 2025, «8.100 tonnes de denrées alimentaires et produits d’hygiène ont été collectés par 98.000 bénévoles dans plus de 7.500 magasins. Soit, en seulement 3 jours, 12% des dons en nature annuels». Cette année, les Restos espèrent tabler sur 8.500 tonnes.

Dons sur place ou en ligne

Dans le cadre de cette collecte massive, l'association recommande aux donneurs de prioriser les produits secs et non périssables, à l'instar des conserves de poisson, de plats cuisinés avec de la viande et des légumes, et des légumineuses (en conserve ou sec). Les produits frais ne sont pas acceptés.

Aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en magasin, l'association permet désormais aux donneurs d'acheter en ligne des denrées essentielles, qui seront directement distribuées par les Restos du Coeur. Ce dispositif se nomme «Click Cœur».

En 2026, 80% des 2.300 lieux d’accueil des Restos du Coeur sont mis gratuitement à disposition par les collectivités locales. Un soutien de proximité, que Jean-Michel Richard, président bénévole de l’association, a souhaité souligner, surtout à l'approche des élections municipales.

«Nous voulons rappeler le rôle fondamental des collectivités locales, car sans leur soutien, le modèle Restos ne tiendrait pas non plus. Il reste crucial pour la mise à disposition de locaux, la protection de l’accueil inconditionnel, l’action pour renforcer le lien social et l’accès aux droits, mais aussi pour favoriser le bénévolat et l’engagement local», a-t-il indiqué, sur le site internet des Restos.