Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

EuroMillions : la cagnotte de 193 millions d'euros remise en jeu, trois Français gagnent une belle somme

Il est important de rappeler que jouer comporte des risques et qu’il faut le faire avec modération. [JOEL SAGET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi, le jackpot de 193 millions d’euros de l'EuroMillions n’a pas été remporté. Malgré tout, trois Français ont gagné de jolis gains. 

Pas de vainqueur pour la cagnotte de 193 millions d’euros. Ce vendredi 6 mars, la Française des Jeux (FDJ) a annoncé que personne n’avait gagné le jackpot du jour, remis en jeu ce mardi. 

Les bons numéros étaient le 15, le 16, le 19, le 28 et le 37, accompagné des étoiles 6 et 9, mais personne n’a joué une telle grille. 

Néanmoins, deux Français ont tout de même remporté près de 233.193 euros grâce à six bons numéros sur sept et à la répartition des gains. 

Un nouveau millionnaire français 

De plus, comme à chaque tirage, un gagnant est tiré au sort en France grâce au code My Million, automatiquement inclu, lui permettant de remporter un million d’euros. 

Ce vendredi, le code vainqueur était le suivant : CZ 541 3784. 

Mardi 10 mars, le jackpot EuroMillions va dépasser la barre mythique des 200 millions d’euros. 209 millions d’euros seront donc à gagner, avec près de 139.838.160 combinaisons possibles. Qui sera le grand chanceux ? 

Sur le même sujet EuroMillions : conseils bancaires, assistance psy... Que se passe-t-il quand on gagne le jackpot ? Lire

Il est important de rappeler que jouer comporte des risques et qu’il faut le faire avec modération.

EuromillionsJackpotLoterieFDJ

À suivre aussi

Loto, Euromillions... Pourquoi les gains redistribués vont diminuer dès cette semaine
EuroMillions : jusqu'à combien la cagnotte peut-elle grossir si personne ne remporte le jackpot de 209 millions d‘euros ce mardi ?
EuroMillions : voici les 10 plus gros gains remportés en Europe

Ailleurs sur le web

Dernières actualités