Google : Sundar Pichai, patron de l’entreprise, pourrait gagner jusqu'à 692 millions de dollars sur trois ans

Selon un nouveau plan de rémunération publié ce vendredi par le régulateur américain des marchés (SEC), le directeur général de Google, Sundar Pichai, pourrait gagner jusqu'à 692 millions de dollars sur l'ensemble des trois prochaines années.

Une somme astronomique. Sundar Pichai, patron de Google, pourrait gagner jusqu’à 692 millions de dollars lors des trois prochaines années.

Une augmentation conséquente puisque jusqu’ici et depuis 2020, il percevait à titre de salaire 2 millions de dollars par an.

Ce nouveau solde sera versé sous forme de titres Alphabet, mais aussi de deux filiales, le spécialiste des véhicules autonomes Waymo et celui des livraisons par drone Wing. Leur attribution dépendra également de l'évolution du cours de ces actions ainsi que, pour Alphabet, du montant des dividendes versés.

Un record loin d’être atteint

Néanmoins, en cas de licenciement pour faute, Sundar Pichai perdrait le bénéfice de toutes les stock-options qui ne sont pas encore exerçables, a précisé la SEC.

«Le dispositif d'incitation intégré, actuellement et par le passé, à la rémunération de M. Pichai a bénéficié de manière significative à Alphabet et ses actionnaires», a fait valoir de son côté le comité de rémunération du conseil d'administration d’Alphabet.

En cas de réalisation, ce plan fera de Sundar Pichai, directeur général de Google depuis 2015 et d'Alphabet depuis 2019, l'un des patrons les mieux payés du monde.

Il restera cependant très loin d'Elon Musk, patron de Tesla, dont les actionnaires ont validé, début novembre, un plan de rémunération qui pourrait atteindre près de 1.000 milliards sur dix ans.