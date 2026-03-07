Il y a 60 ans, le général de Gaulle retirait la France de l'OTAN dans un monde géopolitique chamboulé par l'arme nucléaire

Il y a 60 ans, jour pour jour, la France faisait face à un tournant de son histoire, sur les plans militaire et politique. Le 7 mars 1966, le général de Gaulle annonçait aux Américains le retrait de la France des structures intégrées de l'Otan.

Un parti pris qui avait fait mouche. Le 7 mars 1966 n'est pas une date anodine. Elle est entrée dans l'Histoire grâce à une lettre du général de Gaulle, adressée au président des États-Unis, Lyndon Johnson. Dans ses lignes, il lui annonce le retrait de la France des structures militaires intégrées de l'Otan.

Une décision qui a provoqué de nombreuses réactions. Et pour cause, l'Otan est l'organisation politico-militaire mise en place par les pays signataires du traité de l'Atlantique nord, signé en 1949, et dont la France est l'un des piliers fondateurs, aux côtés de onze autres nations. Ces dernières s'engageaient alors à se défendre mutuellement en cas d'agression contre l'une d'entre elles.

Menace de la Guerre du Vietnam

Seulement, des décennies plus tard, la situation internationale a changé. Dans une conférence de presse retransmise à la télévision le 21 février 1966, le général de Gaulle s'est adressé aux Français pour annoncer et expliquer cette décision. Dans celle-ci, il a notamment évoqué le sujet de la prolifération nucléaire.

En effet, en 1949, les États-Unis étaient la seule puissance nucléaire. Seulement, dans les semaines qui ont suivi la création de l'Otan, l'URSS testait sa première bombe atomique. Puis, elle a développé son arsenal, avant que le Royaume-Uni, la France puis la Chine aient rejoint le rang des puissances nucléaires.

Or, à cette époque, la guerre du Vietnam occupait tous les esprits, et en cas d'élargissement du conflit, la France devrait soutenir ses alliés d'outre-Atlantique. Et le général de Gaulle refusait que le pays soit dépendant d'une guerre dans laquelle seraient impliqués les États-Unis.

«En raison de l'évolution intérieure et extérieure des pays de l'Est, le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l’Otan ; et en même temps que s'éloignent, que s'éloignaient ces alarmes, se réduisait la garantie de sécurité, autant vous le dire, absolue, que donnait à l'ancien continent la possession par l'Amérique, et par l'Amérique seule, de l'arme atomique, de l'armement atomique et la conviction où l'on n'était qu'en cas d'agression, elle emploierait cet armement sans restriction», s'était exclamé le général de Gaulle, lors de la conférence de presse, le 21 février 1966.

La bombe atomique, comme justification

Lors de son allocution, il a également évoqué un point non négligeable pour défendre la sortie de la France de l'Otan : la bombe atomique. En effet, le pays la possédait désormais et cela était un motif de plus pour justifier l'émancipation de la France.

«Tandis que se dissipe, tout au moins dans une certaine mesure, la perspective d'une guerre mondiale éclatant à cause de l'Europe, voici que d'autres conflits où l'Amérique s'engage dans d'autres parties du monde, comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd'hui au Vietnam. Ces conflits peuvent, en vertu de la fameuse escalade, prendre une extension telle qu'on aboutisse à une conflagration générale. Et dans ce cas, l'Europe, dont la stratégie est dans l'Otan la stratégie de l'Amérique, y serait automatiquement impliquée, impliquée dans la lutte, même si elle ne l'avait pas voulue. Et ce serait le cas de la France, si l'imbrication de son territoire, de ses communications, de certaines de ses forces, de plusieurs de ses bases aériennes, de tel et tel de ses ports, dans le système de commandement américain devait subsister plus longtemps», avait-il affirmé.

Enfin, pour assouvir son souhait de convaincre, le général de Gaulle avait défendu la «volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres ; cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense».

Cette décision avait provoqué une onde de choc et profondément dégradé les relations outre-Atlantique durant les années qui ont suivi.

Mais le 11 mars 2009, la France a finalement réintégré le commandement intégré de l'Otan, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. «La France sera plus forte, la France sera plus influente. Pourquoi ? Parce que les absents ont toujours tort», avait-il déclaré.