Le rappeur Naps remis en liberté en attente de son procès en appel pour viol

Le rappeur Naps, condamné en février à sept ans de prison avec mandat de dépôt pour le viol d’une femme en 2021, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après une décision de la cour d’appel.

Le rappeur Naps n’aura finalement passé que peu de temps à la prison de Fresnes. Le 19 février 2026, la cour criminelle de Paris l’avait condamné à sept ans de prison avec mandat de dépôt pour le viol d'une femme en 2021. Placé en détention dès l’annonce du verdict, il a été remis en liberté le 6 mars sous contrôle judiciaire.

Cette remise en liberté «apparaît logique dès lors que l’artiste a interjeté appel de la décision rendue par la cour criminelle», ont commenté ses avocats Nabil Boudi, Orane Quenot et Marceau Perdereau. Ils rappellent qu’à ce stade de la procédure, Naps demeure présumé innocent.

d'autres accusations

Nabil Boukhobza de son vrai nom avait comparu libre sous contrôle judiciaire devant la cour criminelle de Paris. À l’issue de l’audience, il a été condamné pour le viol d'une femme durant son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d’hôtel parisienne. Dans ses motivations, la cour a évoqué «l’absence de consentement» et souligné que la plaignante avait expliqué «de façon constante» qu’elle dormait et que «la douleur de la pénétration l’avait réveillée».

L’artiste, qui compte plus de trois millions d’abonnés sur YouTube, est notamment connu pour son titre La Kiffance, a toujours nié les faits. Il affirme qu’il s’agissait d’une relation consentie avec la jeune femme, alors âgée de 24 ans.

Dans l’attente de son procès en appel, le rappeur doit également faire face à d’autres accusations. Trois jeunes femmes ont porté plainte contre lui pour viols et agressions sexuelles. En août 2024, il a été mis en examen dans le Var à la suite de ces plaintes.