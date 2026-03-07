Municipales 2026 : quatre personnes interpellées près de Lille après le meeting perturbé d'un maire LFI

Le meeting de campagne de Patrick Proisy, maire LFI de Faches-Thumesnil (Nord) près de Lille et candidat à sa réélection, a été perturbé vendredi soir par l'irruption d'un groupe d'individus encagoulés. Quatre personnes ont été déférées dimanche soir en vue de leur mise en examen.

Quatre personnes suspectées d'avoir perturbé vendredi soir un meeting de campagne électorale du maire LFI de Faches-Thumesnil (Nord) étaient en cours de défèrement dimanche soir en vue de leur mise en examen, a annoncé le procureur de Lille Samuel Finielz. Les faits se sont produits en début de soirée dans une salle de Faches-Thumesnil (Nord), près de Lille, où une centaine de personnes participaient au rassemblement de campagne.

Selon le parquet, une quinzaine de personnes ont tenté de pénétrer dans la salle. Une partie du groupe a toutefois été contenue à l'extérieur du bâtiment par les agents de sécurité.

Munis de pancartes portant des messages comme «Nouvelle droite», «LFI hors de nos mairies» ou «Justice pour Quentin», en référence au meurtre de Quentin Deranque en février à Lyon, les perturbateurs se sont placés devant l'estrade avant de jeter divers projectiles, dont du faux sang, de la farine et des canettes, selon la même source.

un jet de farine

Fort heureusement personne n'a été blessé lors de l’incident. La police est intervenue, a interpellé quatre individus, trois hommes et une femme nés entre 1986 et 2003, et le meeting a pu reprendre.

Placés en garde à vue, ils l'étaient toujours samedi en début de soirée pour des faits de dégradations et de violences aggravées en réunion au préjudice d'un élu, ainsi que pour complicité de violences, certains ayant filmé la scène.

Interrogé samedi par l'AFP, le maire Patrick Proisy, qui dit avoir subi un jet de farine, a déclaré vouloir porter plainte. «La municipalité, c'est vraiment le champ de base de la démocratie», a rappelé Patrick Proisy, insistant sur la nécessité de «ne pas se laisser attaquer dans les villes».

Sur le réseau social X, le leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a accusé «quinze néonazis cagoulés venus de Paris et du Nord» d'être à l'origine des troubles et a salué «les camarades du service d'ordre insoumis qui ont protégé les participants et maîtrisé sans violences les brutes».

Faches-Thumesnil, 18 000 habitants. Le meeting du maire insoumis Patrick Proisy a été attaqué par quinze néonazis cagoulés venus de Paris et du Nord. Ils sont entrés de force dans la salle. Ils ont frappé au hasard des personnes présentes. La police a fini par venir alors qu'une… https://t.co/5XSnc60spd — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 6, 2026

Le député LFI du Nord Aurélien Le Coq, présent lors du meeting, a lui aussi dénoncé sur X «une nouvelle étape de la bascule fasciste».