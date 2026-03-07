Municipales 2026 : une candidate insoumise de Strasbourg menacée avec un couteau

Jamila Haddoum, candidate sur la liste de la France insoumise pour les municipales de Strasbourg, a déposé plainte après avoir été menacée de mort par un homme muni d'un couteau lors d'une opération de collage d'affiche, a indiqué ce samedi le parti dans un communiqué.

Des menaces de mort ont été proférées. Une candidate insoumise à la mairie de Strasbourg a déposé plainte après avoir été menacée par un homme muni d'un couteau, a indiqué ce samedi 7 mars le parti par voie de communiqué.

⚠️ Image choquante.



La colistière de la liste insoumise à Strasbourg, Jamila Haddoum, accompagnée de ses enfants, s’est faite menacer de mort au couteau hier soir.



Nous dénonçons le climat mortifère de haine et de défiance à l’encontre de nos élu•es et de nos militant•es. pic.twitter.com/qr3rDSN4Lh — France Insoumise Strasbourg (@StrasbourgFI) March 7, 2026

Jamila Haddoum, travailleuse sociale de 44 ans, en dixième position sur la liste LFI menée par Florian Kobryn a été agressée ce vendredi soir dans le centre-ville de Strasbourg alors qu'elle se trouvait avec ses enfants âgés de 15 et 16 ans.

✨ Portrait candidate !



Aujourd'hui, retrouvez Jamila Haddoum, travailleuse sociale du Neuhof, militante pour l’inscription sur les listes électorales dans les quartiers populaires.



Les 15 et 22 mars, on vote #Franceinsoumise pour une Strasbourg Fière et Solidaire ! pic.twitter.com/mQnV0oNjKH — Florian KOBRYN (@FlorianKobryn) February 25, 2026

Dans un communiqué, Florian Kobryn a indiqué : «Elle a été menacée de mort avec les mots : "Je vais te trancher la gorge" et insultée de "gauchiste de merde", "s*****" et "p***"». Le candidat insoumis a dénoncé des violences «inacceptables» et confirmé le dépôt d’une plainte.

Lors d'un point presse tenu ce samedi après-midi, la candidate est revenue sur les faits expliquant qu'elle s'apprêtait à coller une affiche avec ses fils lorsqu'un homme lui a demandé à plusieurs reprises de quel parti elle était avant de la menacer lorsqu'il a aperçu l'affiche de LFI.

«Il m'a dit "jamais de la vie tu afficheras ça ici", "je te tranche la gorge» et «il a sorti un couteau» a-t-elle relaté. «Il était prêt à en découdre» et «le moindre mot (pouvait) le faire passer à l'acte», a-t-elle poursuivi, très émue.

Présent à ses côtés, la tête de liste a estimé que «ce qui s'est passé s'inscrit dans un contexte général de fascisation ambiante avec une montée de l'extrême droite et une campagne qui est organisée contre la France Insoumise».

Joint par téléphone plus tôt dans la journée, Florian Kobryn a déclaré à l'AFP que cette agression s'ajoute à d'autres faits visant le parti, survenus depuis une quinzaine de jours.Une enquête a été ouverte après ce dépôt de plainte, a indiqué la procureure de Strasbourg, Clarisse Taron.

«La serrure du local de campagne a été forcée, de la colle a été mise dans la serrure. Des excréments ont été déposés devant le local», a-t-il énuméré, déplorant qu'avec cette agression une montée en puissance des violences.