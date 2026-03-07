Municipales 2026 : voici les 5 mairies les plus insolites de France

A quelques jours des élections municipales, l'occasion est idéale de jeter un œil aux mairies les plus insolites de France. Que ce soit par leur taille, leur architecture ou leur emplacement, certaines communes de l'Hexagone nous réservent des curiosités inattendues.

Les mairies ont chacune leur identité. Dans les villes ou les villages, un détail singulier se glisse souvent dans ces bâtiments publics. Mais alors que certaines sont rondes, petites voire saugrenues... quelles sont les mairies les plus étonnantes de France ?

Tandis que les élections municipales arrivent à grands pas, tour d’horizon en cinq exemples.

Mairie de Reigneville-Bocage (Manche)

© Xfigpower/CC BY-SA 3.0

Dans cette petite commune de 35 habitants, la mairie possède une histoire singulière. Elle est installée dans la sacristie (l’annexe où sont déposés les objets de culte) de l’église Saint-Martin, tombée en ruine au XIXe siècle. L’édifice n’ayant jamais été reconstruit, la sacristie a été conservée… et transformée en mairie.

Mairie de Dunkerque (Nord)

© Philippe HUGUEN/AFP

Construit à la fin du XIXe siècle puis rénové après les deux guerres mondiales, l’hôtel de ville de Dunkerque se distingue par son impressionnant beffroi de 75 mètres. Celui-ci est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO dans l’ensemble des «Beffrois de Belgique et de France». La façade est également ornée de six figures historiques dunkerquoises, dont Baudouin III de Flandre, à l’origine d’une fortification en bois au Xe siècle.

Mairie de Saint-germain-de-pasquier (Eure)

© Yvesmaurin/BY-SA 4.0

Il était impossible de dresser un top 5 des mairies les plus insolites sans évoquer la plus petite de France. La commune de Saint-Germain-de-Pasquier possède ainsi une mairie de seulement 8 m2. Une surface minuscule pour une commune qui compte pourtant 139 habitants.. A titre de comparaison, la plus grande mairie de France est celle de Paris. C'est également le plus vaste hôtel de Ville d'Europe.

Mairie de Courcelles-sous-Thoix (Somme)

© Claude Villetaneuse/CC BY-SA 4.0

La mairie de Courcelles-sous-Thoix n’est guère plus spacieuse : 15 m2. Le petit édifice peut accueillir sept conseillers municipaux. La grande particularité de cette mairie est que le lieu sert aussi d'arrêt de bus pour les enfants du village le matin. Malgré sa taille, l’hôtel de ville y a tout de même célébré une dizaine de mariages ces dernières années.

Mairie d'Ambert (Puy-de-Dôme)

© Jean-Pol Grandmont/CC BY-SA 3.0

Si la mairie d’Ambert surprend au premier regard, c’est parce qu’elle est unique en son genre : c’est la seule mairie d’Europe entièrement ronde, aussi bien par sa surface que par sa façade. Elle occupe une ancienne halle aux grains construite au début du XIXe siècle, ensuite surélevée pour accueillir plusieurs services municipaux.