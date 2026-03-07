Municipales à Paris : que proposent les candidats pour les transports dans la capitale ?

A l’approche du premier tour des élections municipales, le 15 mars, les candidats à la mairie de Paris ont exposé leurs mesures afin de «fluidifier» la circulation dans la capitale. Au-delà de la ponctualité des bus et l’automatisation des métros, l’aspect sécuritaire et le stationnement est également au cœur de certains programmes.

Un sujet au cœur des préoccupations des Parisiens. Alors que le premier tour des élections municipales approche, les candidats à la mairie de Paris ont esquissé leurs mesures pour les transports parisiens.

Plusieurs ont notamment proposé la création de nouvelles lignes de bus, afin de fluidifier la circulation, en ayant recours notamment à l’intelligence artificielle. Le stationnement, la présence policière dans les métro, ainsi que l’ouverture jour et nuit de certaines lignes automatiques sont aussi défendus par certains candidats.

Pierre-Yves Bournazel (horizons-renaissance)

«Un Paris sans pagaille». Désireux de fluidifier le trafic dans les rues de Paris, Pierre-Yves Bournazel propose dans son programme la création de trois lignes de bus express, une reliant le nord au sud de la capitale, l’autre l’est à l’ouest et une dernière desservant toutes les gares. Le candidat Horizons-Renaissance entend également développer «les feux intelligents», permettant «au bus d’avoir la priorité aux carrefours les plus embouteillés».

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’élu du 18e arrondissement a promis «un bus toutes les 5 minutes», promettant «un service efficace», notamment pour les personnes âgées, handicapées ou avec des poussettes.

D’un point de vue sécuritaire, Pierre-Yves Bournazel souhaite renforcer la présence de la police municipale dans le métro parisien, en plus de la police municipale. Celui-ci propose également l’ouverture, dès fin 2026 des lignes 1, 4 et 14, les vendredis et samedis dans un premier temps, puis toute la semaine.

Sophia Chikirou (LFI)

Au cœur de son programme, Sophia Chikirou propose la gratuité des transports pour les Parisiens de moins de 25 ans. Une mesure qui s’appliquerait sans condition de ressources.

La candidate LFI prévoit d’engager «un rapport de force» avec la région Île-de-France et Île-de-France Mobilités pour permettre le gel des tarifs de l’ensemble des titres et abonnements de transport.

En cas de victoire le 22 mars prochain, la députée de Paris entend renforcer le réseau des bus Traverses, actuellement présents dans les arrondissements périphériques de Paris. Mais aussi de «garantir à chaque Parisien un accès en moins de 15 minutes à ses besoins essentiels, aux politiques de logement et aux services publics de proximité».

Rachida Dati (LR)

Parmi ses mesures phares en matière de transport, Rachida Dati propose d’instaurer «un nouveau tarif résident unique» permettant aux Parisiens de stationner dans tout Paris à «un tarif abordable».

La candidate des Républicains et du MoDem s’engage aussi à revenir sur la gratuité du stationnement pour les deux-roues motorisés. La maire du 7e arrondissement prévoit de «rééquilibrer» la rue de Rivoli, afin que «piétons, cyclistes et bus retrouvent chacun leur place», avec «des trottoirs élargis, une piste cyclable bidirectionnelle sécurisée» et «une voie de bus et une voie de desserte locale».

Emmanuel Grégoire (Gauche unie)

Dans son programme, le candidat de la gauche unie, hors LFI, propose la création de 15 lignes de bus express, qui «bénéficieront d’une super-priorité aux carrefours». Emmanuel Grégoire a pris l’engagement avec la région «d’un bus toutes les 5 minutes en heure de pointe sur les 15 lignes les plus fréquentées».

Le député de Paris propose que les métros soient ouverts 24h sur 24, en commençant par les lignes 1,4 et 14. Il prévoit aussi de maintenir la gratuité de l’abonnement Navigo pour les enfants, les jeunes, les seniors et les personnes en situation de handicap.

Sarah Knafo (reconquête)

L’eurodéputée Reconquête propose de rouvrir une partie des voies sur berges, notamment aux voitures. Au-dessus de la chaussée, Sarah Knafo prévoit la création d’une promenade aérienne de 2 kilomètres pour les piétons et les cyclistes.

Afin de fluidifier le trafic, la candidate défend le pilotage des feux tricolores par intelligence artificielle. Mais aussi la création de 15.000 places de stationnement pour les voitures.

Comme Rachida Dati, Sarah Knafo soutient le réaménagement de la rue de Rivoli, la rendant de nouveau accessible aux automobilistes, tout en maintenant une piste cyclable bidirectionnelle.

Thierry Mariani (RN)

S’il remporte ces élections le 22 mars prochain, Thierry Mariani promet de revenir sur la limitation du périphérique, rétablissement la vitesse maximale à 90 km/h.

Le député européen propose aussi l’ouverture la nuit des lignes de métro automatiques, les vendredis et samedis soir. Mais aussi le développement des «navettes de proximité interarrondissements».

Le candidat du Rassemblement national défend le renforcement des patrouilles à proximité des stations de tramway, métro et de bus, afin de lutter contre les violences sexuelles et le harcèlement.