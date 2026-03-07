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Orages : voici les 11 départements placé en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé onze départements en vigilance jaune «orages» pour la journée du samedi 7 mars. 

Après une semaine aux allures printanières, la journée du samedi 7 mars pourrait connaître quelques perturbations orageuses, notamment dans le sud du pays. À cet égard, onze départements ont été placés en vigilance jaune «orages» par Météo-France

Dans le détail, il s'agit de l'Indre-et-Loire, l'Indre, la Vienne, la Haute-Vienne, la Creuse, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées et enfin, de la Haute-Garonne.

© Météo-France

«Quelques coups de tonnerre»

«Un régime d'est persiste sur les régions méditerranéennes. Le temps est pluvieux sur le Languedoc toute la journée, avec des cumuls de pluie qui s'annoncent modérés. De la Bretagne et des Pays de la Loire vers le Sud-Ouest, le Massif central et la PACA, les nuages dominent et quelques averses circulent, pouvant parfois s'accompagner l'après-midi de coups de tonnerre, notamment en Aquitaine», précise Météo-France.  

Sur le même sujet Météo : giboulées de mars, retour de la fraîcheur... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

L’alerte sera particulièrement effective entre le milieu de l'après-midi et la fin de soirée de ce samedi. 

vigilance météooragesHérault

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