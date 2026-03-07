Pourquoi le château de Versailles sera-t-il illuminé en violet ce week-end ?

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce dimanche 8 mars, le château de Versailles sera éclairé en violet, couleur emblématique du féminisme, durant tout le week-end.

Un combat national. Comme chaque année, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, de nombreuses actions seront menées en France pour mettre en avant les combats pour l'égalité et la protection des femmes partout dans le monde. À cet égard, le château de Versailles, dans les Yvelines, sera illuminé en violet les soirs des 7, 8 et 9 mars, à partir de 18h30.

Visites thématiques et animations

En plus de cet éclairage emblématique, le château de Versailles organise plusieurs visites thématiques, ce dimanche 8 mars. Les étudiants de l’École du Louvre proposeront notamment plusieurs visites guidées autour de femmes influentes du château : Marie-Antoinette, Mme du Barry, Mme de Pompadour. D’autres femmes d’influence qui ont marqué l'Histoire de France et du château seront également mises à l’honneur.

Par ailleurs, une animation sera organisée à partir de 14h autour des statues féminines de la galerie de pierre. Les étudiants du Master 2 de «Recherche et création littéraire» de l’Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) vont prêter leurs voix à ces héritières du Royaume de France, parfois oubliées. Légende, histoire, fiction et poésie vont se mêler pour honorer ces femmes aux destins pétrifiés, en vers et en prose.

Si vous souhaitez assister à l’une de ces activités, pensez à réserver sur le site du château.