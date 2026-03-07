Présidentielle 2027 : Sébastien Lecornu réaffirme qu'il ne sera pas candidat

Alors que son nom circule régulièrement parmi les possibles prétendants à l'élection présidentielle de 2027, le Premier ministre Sébastien Lecornu a de nouveau assuré qu'il ne briguerait pas l'Elysée.

«Je ne suis pas candidat, je n'ai pas d'ambition présidentielle. Et je n'ai pas de double discours là-dessus». Dans une interview accordée au Parisien, Sébastien Lecornu a tenu à clarifier une nouvelle fois sa position concernant l'élection présidentielle française de 2027.

Le Premier ministre s'apprête à franchir le cap des six mois à la tête du gouvernement et son nom apparaît régulièrement dans les analyses politiques. En cause notamment : l'absence, pour l'instant, d'une figure clairement dominante au sein du bloc central. Dans les sondages, le Rassemblement national apparaît en position de force, que le parti soit représenté par Marine Le Pen ou par Jordan Bardella.

Une situation politique jugée «fragile»

Au-delà de la question présidentielle, Sébastien Lecornu s'est également montré prudent quant à la stabilité de son gouvernement. Interrogé sur la possibilité de rester à Matignon jusqu'à la fin du quinquennat, il évoque une situation politique qu'il juge particulièrement instable.

«Tout cela reste très fragile. Quand je vois que, tout récemment encore, les oppositions ont déposé une motion de censure pour nous renverser sur le Mercosur, alors que nous étions nous-mêmes opposés, je me dis que tout peut toujours arriver car plus rien n'est rationnel», a-t-il estimé.

Dans les prochains jours, Sébastien Lecornu doit également réunir les principales formations politiques afin de les informer de la situation au Moyen-Orient et des retombées de la guerre pour la France, notamment sur le plan économique.