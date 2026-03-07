Sondage : un Français sur deux craint une pénurie d'essence en raison de la Guerre en Iran

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce samedi 7 mars, un Français sur deux craint une pénurie d'essence en raison de la Guerre en Iran.

Une crainte légitime ? Une semaine après le déclenchement de la guerre contre l’Iran par Donald Trump, la République islamique a réagi en bloquant notamment le détroit d’Ormuz, par lequel circule 20% des hydrocarbures mondiales. Un blocage qui pourrait avoir des conséquences directes sur la France.

À cet égard, selon un sondage* CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce samedi, un Français sur deux (50%) craint une pénurie d'essence en France en raison de la guerre en Iran. À noter que 49% des sondés ont par ailleurs répondu «non» et 1% ne s’est pas prononcé.

Les Français divisés

Les femmes interrogées ont davantage estimé (56%) que les hommes (44%) qu’il existe un risque de pénurie d’essence en France en raison de ce conflit. Une idée qui ne fait pas non plus consensus selon les classes d’âge. Si 71% des 18-24 ans craignent ce scénario, il ne sont que 38% chez les 65 ans et plus. L’opinion des sondés est également partagée en fonction des catégories socioprofessionnelles : 49% d’avis favorables chez les inactifs, 47% chez les CSP+ et 56% chez les CSP-.

En ce qui concerne les affinités politiques des sondés, les divergences sur la question sont assez marquées. Si les sympathisants d’extrême droite (52%), et de gauche (56%), portés par les sondés proches de LFI (67%) craignent une pénurie d’essence en raison de la guerre en Iran, ce n’est pas le cas des sympathisants de droite (42%), ni de la majorité présidentielle (36%) qui sont plus nuancés sur la question.

Des importations diversifiées

«Le détroit d'Ormuz est sous le contrôle total de la marine» iranienne, ont annoncé mercredi les Gardiens de la révolution, au cinquième jour de la guerre qui oppose l’Iran à Israël et aux États-Unis. Large de 33 kilomètres, ce bras de mer est un passage obligatoire pour plus de 20% du pétrole et du gaz mondial, en provenance des plus grands pays exportateurs que sont l’Iran, l’Irak, le Koweït, le Qatar, et les Émirats arabes unis.

En conséquence : une explosion de la demande de pétrole en direction de l'Arabie saoudite - pays qui livre déjà la France - de la part des autres pays importateurs, a été constatée ces derniers jours. Et pour cause : le pays peut effectuer ses exportations d'hydrocarbure sans passer par le détroit d'Ormuz, mais via le canal de Suez. De quoi craindre une flambée des prix du baril, voire une pénurie.

Mais la France ne dépend que très peu de la situation en Iran, ni même de l'Arabie saoudite, puisqu’elle a diversifié ses sources d’importation de pétrole. En 2024, l'Amérique du Nord est devenue la première région d'origine du pétrole brut importé en France, avec 23% du total. L'Afrique subsaharienne (principalement le Nigéria et l'Angola) représente 21% du marché en 2024. Elle est suivie par l'Afrique du Nord (17%).

C’est seulement ensuite que vient le Moyen-Orient, avec environ 15% des importations dont près de la moitié en provenance de l’Arabie saoudite. «Nous avons des stocks de produits pétroliers et nous dépendons très peu du détroit d'Ormuz», a rassuré le président national de la branche Distributeurs Carburants et Énergies nouvelles du syndicat Mobilians, Francis Pousse, jeudi sur CNEWS.

* Sondage réalisé les 5 et 6 mars par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.