Arrêt maladie : quelle est cette case qui peut vous faire perdre vos indemnités journalières ?

Un salarié a-t-il le droit de quitter son domicile lorsqu’il est en arrêt maladie ? La réponse dépend de ce que le médecin a précisé sur votre arrêt maladie.

10,2 milliards d’euros en 2023 : c’est le montant qu’ont coûté les arrêts maladie à l’Assurance maladie. Un chiffre en hausse de 30 % sur les dix dernières années. Face à cette recrudescence des arrêts, l’Assurance maladie a renforcé ses contrôles pour traquer les abus et vérifier que les salariés respectent les modalités de leur arrêt, dont les règles de sortie font partie. Ne pas respecter ces horaires peut entraîner des sanctions. Pour éviter toute erreur, les salariés doivent se référer aux indications précisées par le médecin sur le formulaire.

Trois options existent. La première : les sorties interdites. Si votre médecin coche cette case, vous êtes dans l’obligation de rester à votre domicile, car votre état de santé ne vous permet pas de sortir.

Des sanctions à prévoir

La deuxième, qui est la plus courante : le médecin vous autorise à sortir pendant votre arrêt maladie, mais vous avez l’obligation d’être présent à votre domicile sur des plages horaires fixes : entre 9h et 11h et entre 14h et 16h, jours fériés et week-ends compris.

La troisième option est celle des sorties libres. Dans ce cas, vous n’avez aucune restriction, mais le médecin doit justifier cette décision par des éléments d’ordre médical.

En cas de non-respect de l’option cochée et si vous vous faites contrôler, vos indemnités journalières peuvent être suspendues ou supprimées. Le complément employeur peut lui aussi être supprimé.