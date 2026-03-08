Doubs : un jeune bûcheron condamné à 18 ans de prison pour des chantages à la sextape et des viols sur des adolescents

Un jeune bûcheron de 25 ans a été condamné mercredi à dix-huit ans d'emprisonnement par la cour criminelle du Doubs pour avoir piégé 39 adolescents, âgés de 13 à 19 ans, sur Internet avec un faux profil de femme, et violé certains d'entre eux.

La sentence est tombé. Un jeune bûcheron a été condamné à dix-huit ans d'emprisonnement pour avoir, en se faisant passer pour une femme, convaincu 39 adolescents de lui envoyer des photos et vidéos intimes, et parfois obtenu des faveurs sexuelles, voire commis des viols, en menaçant de les diffuser.

Théo Denner, qui a reconnu l'ensemble des faits commis dans le Doubs entre 2018 et 2023, avait créé le profil d'une fausse «Aurélie», sur Facebook et Snapchat, pour entrer en contact avec des jeunes hommes de son entourage. L'avatar féminin obtenait d'eux des photos et vidéos intimes, avant de leur ordonner d'avoir des relations sexuelles avec l'apprenti bûcheron, en les menaçant de diffuser leurs images.

L'accusé de 25 ans, qui avait reconnu les faits, comparaissait pour viols, agressions sexuelles, harcèlement sexuel ou encore atteintes à la vie privée, commis auprès de jeunes de son entourage scolaire, amical ou professionnel.

7 adolescents ont dénoncé des viols

La plupart des victimes étaient mineures au moment des faits, qui ont eu lieu entre 2018 et 2023. Parmi elles, sept adolescents ont dénoncé des viols, a précisé le substitut du procureur de Montbéliard, Jérémy Lhadi, qui représente le ministère public.

L'enquête avait débuté en 2021 dans un petit village du nord du département du Doubs : un garçon avait dénoncé des agressions sexuelles de la part du jeune homme, qui suivait alors un apprentissage de bûcheronnage dans un centre de formation rural.

Dans le téléphone et l'ordinateur du suspect, les gendarmes avaient découvert «des dossiers nominatifs, avec des photos et des vidéos des victimes, ad nauseam», rapporte le magistrat.

Les enquêteurs décrivent un mode opératoire récurrent : sous couvert d'un profil de femme qu'il s'était créé sur les réseaux sociaux, le jeune homme abordait des garçons de son entourage plus ou moins proches.

Au fil des échanges, il obtenait «des photos intimes d'eux, nus ou en train de se masturber», puis menaçait certains de diffuser ces images s'ils refusaient des relations sexuelles avec lui.

Des victimes «ravagées»

«Il a réussi à attirer un certain nombre de jeunes dans ses filets», a observé le représentant du parquet, qui évoque des victimes «ravagées». La grande majorité ne s'est pas constituée partie civile, mais est appelée à témoigner.

Âgés aujourd'hui de 20 à 25 ans environ, «ils ne veulent plus entendre parler» des faits subis, et beaucoup sont «anéantis par la honte, alors qu'il n'y a pas lieu», a confié à l'AFP Me Jean-Baptiste Euvrard, qui défend quatre victimes, dont le premier garçon à avoir osé déposer plainte.

Les adolescents n'ont obtempéré aux demandes de l'accusé «que sous le chantage», mais restent marqués par l'«omerta» et les «tabous» qui prévalent dans «ce milieu rural et agricole», analyse-t-il.

Pour les avocats de la défense, Baptiste Monnot et Jules Briquet, l'enjeu des débats était de «comprendre le passage à l'acte» du jeune bûcheron, et le lien entre les faits qui lui sont reprochés et son «homosexualité refoulée».

«Il sera important de décortiquer sa personnalité, son environnement familial et le milieu dans lequel il a évolué», afin de «comprendre pourquoi il a agi comme ça, plutôt que de faire un coming out», avait déclaré Me Monnot.