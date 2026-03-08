Guerre en Iran : Sébastien Lecornu annonce «500 contrôles» dans les stations-service contre les hausses abusives de prix à la pompe

Face à l’augmentation du prix des carburants, la répression des fraudes va procéder à un nombre conséquent de contrôles dans les stations-services. Ceux-ci auront lieu de lundi à mercredi.

Une vague d’inspections. Ce dimanche 8 mars, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé «un plan exceptionnel de 500 contrôles» dans les stations-services pour endiguer les «hausses abusives des prix à la pompe».

Ces contrôles se dérouleront entre lundi et mercredi prochains et seront réalisés par la répression des fraudes (DGCCRF). Ces trois jours représentent «l'équivalent d’un semestre complet du plan de contrôle habituel», a précisé le locataire de Matignon sur le réseau social X. «La guerre au Moyen-Orient ne peut pas servir de prétexte à des hausses abusives des prix à la pompe», a soutenu Sébastien Lecornu.

La guerre au Moyen-Orient ne peut pas servir de prétexte à des hausses abusives des prix à la pompe.



À ma demande, un plan exceptionnel de 500 contrôles sera réalisé, dans les stations-service, entre lundi et mercredi par la répression des fraudes (DGCCRF).



C’est l’équivalent… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 8, 2026

Jean-Luc Mélenchon se montre peu convaincu par le plan de contrôle annoncé par Sébastien Lecornu. «Il y a 10 000 stations-services en France… Ça serait plus simple de bloquer les prix. Car toute hausse dans le contexte est abusive», a réagi le leader historique de La France insoumise, sur X.

Plus de 2 euros le litre de gazole par endroits

Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le prix des carburants ne cesse de croître. L'essence la plus consommée par les Français, le SP95-E10, a ainsi augmenté de 10 centimes par rapport à la semaine précédente, laquelle marquait le début de la guerre. Concrètement, cela correspond à une augmentation d'environ 5 euros pour le plein de 50 litres d'une petite voiture.

Cette augmentation significative est particulièrement notable pour le gazole. Le 27 février, celui-ci se vendait à 1,72 euro le litre en moyenne. Vendredi, le prix affiché était de 1,98 euro, soit une hausse de 26 centimes (+15%). Dans certains territoires, le prix du litre de gazole a même franchi la barre symbolique des 2 euros. C’est notamment le cas en Sarthe, comme le soulignent nos confrères de Ouest-France.

Plusieurs propositions

Cette hausse des prix n’a pas manqué de faire réagir la classe politique. Plusieurs partis s’en sont émus, à l’image du Rassemblement national et de La France insoumise. Mercredi, la cheffe des députés RN, Marine Le Pen, a notamment proposé de baisser certaines taxes sur les carburants afin de compenser les hausses.

Quelques jours auparavant, le président du RN, Jordan Bardella, avait appelé à baisser TVA et accise sur les produits pétroliers «en cas de flambée» des prix. Appelée auparavant TICPE, l’accise sur les produits pétroliers est une taxe spécifique qui concernent notamment l’essence et le gazole.

De son côté, le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel (LFI), a demandé au gouvernement de «réfléchir à un blocage des prix» de l'essence. «Si la situation perdure», l’insoumis exhorte l’exécutif à procéder à «des ajustements» sur l'accise.