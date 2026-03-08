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Municipales 2026 : ces noms de listes insolites

Certains misent également sur l'originalité [© Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face à la concurrence, certains candidats font preuve de créativité pour se démarquer. À une semaine du premier tour des élections municipales 2026, voici les noms de liste les plus insolites.

Le Grand Est a révélé sa créativité. À sept jours du premier tour des élections municipales de 2026, au-delà des idées, certains misent également sur l'originalité, avec des noms de listes pour le moins insolites.

Et à ce jeu, le Grand Est a été particulièrement imaginatif. Dans les Vosges, plusieurs communes s'y sont essayées. Comme celle de Poussay avec «Poussay vers l'avenir», ou encore celle d'Essegney avec le slogan «Ça vaut le coup d'Essegney» et enfin Paray-sous-Monfort avec «On est Parey». 

Toujours dans la même région, la Marne a quelques représentants. Si la commune de Hans a opté pour «Tous Hans'Emble», le village d'Épense a choisi «Épense à vous». Sarrey, dans la Haute-Marne, a titré sa candidature avec «Sarrey : ça respire».

 

Le Doubs, la Manche ou encore l'Ariège également imaginatifs

On quitte le Grand Est pour se diriger légèrement vers le sud, dans la Bourgogne-Franche-Comté, avec la doublette provenant du Doubs, les villages Romain et Passavant, avec leur liste respective : «Astérix avec les Romains» et «Passavantout». 

On descend encore un peu plus pour atterrir en Auvergne-Rhône-Alpes, et plus précisément dans l'Isère, dans la commune de Pressay, avec son slogan «Pressay d'avancer». Ce même département où Le Percy a titré sa liste «Percy beaucoup».

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Le sud-ouest est également représenté par sa commune de Balacet, dans l'Ariège, avec «Balacet, the place to be». Dans le Gard, Gailhant s'est démarqué avec son slogan «En avant Gailhant».

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