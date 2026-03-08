Municipales 2026 : François Hollande met en garde les socialistes contre tout accord avec LFI au second tour

François Hollande a appelé dimanche les candidats socialistes à rester indépendants lors du second tour des municipales, évitant toute «compromission» avec la France insoumise.

Pas question de s’allier avec LFI. François Hollande a demandé dimanche aux candidats socialistes de ne pas faire de «compromission» avec LFI au second tour des municipales, affirmant aussi n'avoir «pas de doutes» sur le «vote utile» pour le PS ou les Écologistes des électeurs de gauche dès le premier tour.

Interrogé au Grand Jury RTL-Public Sénat-Le Figaro-M6 sur de possibles accords PS-LFI au second tour des municipales, le 22 mars, l'ancien président socialiste a rappelé clairement sa position : «Au deuxième tour, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les socialistes et LFI».

«Si on faisait cette compromission, une partie de nos électeurs ne nous suivrait pas. Et donc, ce qu'on imaginerait gagner d'un côté, on le perdrait de l'autre et on le perdrait durablement», a-t-il affirmé.

François Hollande sceptique sur d’éventuels rapprochements

Alors que le PS a annoncé qu'il n'y aurait pas d'accord national au second tour, sans exclure des rapprochements au cas par cas si les candidats insoumis clarifiaient leur position vis-à-vis des récents propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon, accusé d'antisémitisme, l'ancien président s'est montré sceptique.

«Si la condition c'est que les candidats de la France Insoumise dénoncent les propos de Jean-Luc Mélenchon et se mettent quasiment en retrait de LFI oui, c'est une condition tout à fait acceptable», a-t-il dit. Mais, juge-t-il, ils ne le feront «vraisemblablement pas».

«C'est pour ça qu'il faut accepter un certain nombre de risques (et accepter) de se demander ce qui est le plus important aujourd'hui ? C'est la clarté. (...) C'est la préparation de l'élection présidentielle et se dire ça peut avoir quelques conséquences locales», a-t-il justifié.

Il mise sur le «vote utile» pour le PS et les écologistes

Interrogé pour savoir si le PS devait sacrifier certains bastions socialistes, il a assuré qu'«on n'en sacrifiera pas forcément parce que je pense que l'électorat est intelligent».

Une partie choisira le vote utile «dès le premier tour», prédit-il, et, même si les listes Insoumises se maintiennent, «beaucoup d'électeurs» qui auront voté LFI au premier tour «viendront au second tour sur la liste socialiste ou la liste écologiste, je n'ai pas de doute là-dessus».

Si les Insoumis «sont vraiment dans l'idée» d'être un parti antifasciste, «la meilleure des façons pour éviter que l'extrême droite, dans certaines circonstances, puisse accéder aux responsabilités de grandes villes», et notamment à Marseille, c'est de s'écarter «quand on n'a pas réussi à être premier», a-t-il encore insisté.