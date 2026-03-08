Municipales 2026 : un maire peut-il embaucher un membre de sa famille ?

À l'issue des élections municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, environ 35.000 maires, entourés de leurs conseillers, seront élus pour un mandat de six ans. L'heure viendra alors de former une équipe pour exercer le pouvoir. Mais, un édile peut-il embaucher un proche ?

Une question qui fait écho à une affaire nationale. Alors que s'approchent les prochaines élections municipales, organisées les 15 et 22 mars, les équipes entourant les futurs 35.000 maires élus se forment petit à petit. Au sein de ses effectifs, un édile pourrait être tenter de s'entourer d'un proche ou d'un membre de sa famille, mais en a-t-il le droit ?

Depuis 2017 et l’affaire François Fillon, une loi «pour la confiance dans la vie politique» a été votée, et désormais, la réponse à cette interrogation a été tranchée : non, le maire a l'interdiction d'employer sa femme ou ses enfants, du moins dans son cabinet.

Pour rappel, l’ancien Premier ministre a été condamné par la justice pour détournement de fonds publics, après avoir fait bénéficier sa femme, Pénélope Fillon, d’un emploi fictif d’attaché parlementaire, lorsque celui-ci était sénateur de la Sarthe. Un scandale qui a eu un effet boule de neige touchant d'autres élus locaux.

Jusqu'à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende

Depuis, la loi n° 2017-1339, et notamment l’article 15, stipule qu’une autorité territoriale, maires compris, ne peut compter de membre de sa famille proche parmi ceux de son cabinet. Il s'agit dans ce cas de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin, de ses parents et de ses enfants, ou de ceux de son partenaire.

Cependant, en théorie, rien n’interdit d’entretenir une relation avec un membre de son cabinet, sauf si celle-ci évolue vers un concubinage ou une union libre, c’est-à-dire une «vie commune stable et notoire». Si les faits sont avérés, un maire risque une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Dans le cadre d'un entourage plus éloigné, ce n’est pas tout à fait interdit. Le maire se doit de prévenir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, si elle compte parmi les membres de son cabinet : son frère ou sa sœur, ou le partenaire de celui-ci ou celle-ci ; l’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le partenaire de celui-ci ; son propre ancien ou ancienne partenaire, ou son enfant ; le frère ou la sœur de son actuel ou actuelle partenaire.

Dans un second temps, l’instance pourra décider après l’étude du cas de l'édile de mettre en place les mesures nécessaires de prudence. Car le risque, derrière l’embauche d'un proche, est bien le conflit d’intérêts.