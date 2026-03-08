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Orages : voici les 23 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé vingt-trois départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 8 mars.

Un dimanche qui promet d’être électrique. Vingt-trois départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce 8 mars.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ardèche, l’Ariège, les Bouches-du-Rhône, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Drôme, le Gard et la Haute-Garonne.

Ainsi que l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, le Lot, la Manche, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, les Deux-Sèvres, le Vaucluse, la Vienne et la Haute-Vienne.

Sur le même sujet Météo : giboulées de mars, retour de la fraîcheur... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

Par ailleurs, la principauté d’Andorre est également visée par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce dimanche 8 mars. 

Météo-Franceoragesvigilance météo

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