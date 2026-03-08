Orages : voici les 23 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé vingt-trois départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 8 mars.

Un dimanche qui promet d’être électrique. Vingt-trois départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce 8 mars.

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Sont concernés par cette vigilance : l’Ardèche, l’Ariège, les Bouches-du-Rhône, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Drôme, le Gard et la Haute-Garonne.

Ainsi que l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, le Lot, la Manche, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, les Deux-Sèvres, le Vaucluse, la Vienne et la Haute-Vienne.

Par ailleurs, la principauté d’Andorre est également visée par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce dimanche 8 mars.