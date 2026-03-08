Paris : une relique religieuse d'une valeur inestimable dérobée dans l'église Saint-Vincent-de-Paul

Une relique religieuse d'une valeur inestimable a été dérobée samedi dans l'église Saint-Vincent-de-Paul, dans le 10e arrondissement de Paris, a-t-on appris dimanche de source policière. Il s'agit d'un morceau de tissu de la tunique du prêtre canonisé en 1737, Saint Vincent de Paul.

Une relique majeure du christianisme volatilisée. Ce samedi, vers 19 h, un agent d’entretien a immédiatement alerté les services de police après avoir remarqué l’absence d’un médaillon en métal précieux datant du XVIIᵉ siècle, dans lequel était conservée une relique de Saint Vincent de Paul.

L’objet, qui renferme un fragment de tissu provenant de la tunique du saint, était présenté dans un écrin placé à l’intérieur d’un coffre en verre à la vue des visiteurs. Le vol aurait été commis pendant les heures d’ouverture de l’église parisienne du même nom, entre 8 h et 18 h.

Selon une source policière à CNEWS, aucun élément permettant d’identifier l’auteur du vol n’a pour l’instant été relevé sur place.

Le responsable de l’édifice religieux a déposé plainte dans la foulée. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «vol d’un objet mobilier classé ou inscrit».

Cette qualification pourrait toutefois évoluer en fonction des vérifications en cours concernant le statut exact de l’objet dérobé. Les investigations ont été confiées à la Direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, plus précisément au 2e district de police judiciaire.

Une relique liée à une figure majeure

Né en 1581 et mort en 1660, Vincent de Paul est l’une des grandes figures religieuses du XVIIᵉ siècle en France.

Prêtre engagé auprès des plus démunis, il est notamment le fondateur de la congrégation des Congrégation de la Mission, également appelée les Lazaristes, ainsi que des Filles de la Charité.

Tout au long de sa vie, il s’est consacré à l’aide aux pauvres, aux malades et aux enfants abandonnés, marquant durablement la vie sociale et religieuse de son époque.

Les reliques associées à sa personne, comme ce fragment de tunique conservé dans l’église parisienne qui lui est dédiée, constituent pour les fidèles un lien matériel et spirituel avec celui qui a incarné la charité chrétienne.