Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce dimanche

Météo France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’inondations pour la journée de ce dimanche 8 mars.

Un épisode pluvieux durable sur le Languedoc. Météo-France a placé, pour cette journée de dimanche 8 mars, un seul département en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation».

Le seul département concerné par cette vigilance est l'Hérault.

Météo-France

La vigilance jaune sera de mise à partir de 6h du matin ce dimanche et devrait perdurer jusqu'à minuit. Par ailleurs, 23 départements ont été soumis à une vigilance jaune crues pour la journée de ce dimanche.

Ce niveau d’alerte invite à la prudence face à des pluies soutenues qui pourraient provoquer des ruissellements, des débordements locaux et des désagréments sur les axes routiers.