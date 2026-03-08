Pollution aux particules : pourquoi la qualité de l'air est-elle fortement dégradée en ce moment ?

La qualité de l’air a fortement baissé ces derniers jours en France. La faute à une combinaison de beau temps et à une dépression venue du Maroc.

Le beau temps et les premières chaleurs printanières arrivent sur une bonne partie de la France. Mais l’air s'avère être de mauvaise qualité, particulièrement dans les Alpes et dans le nord du pays. D’après Prev’air, cela est dû à une combinaison de deux facteurs.

L’organisme rejette la faute sur une «dépression venue de l’ouest du Maroc. Des poussières désertiques remontent vers la France métropolitaine, entraînant une hausse des concentrations de PM10». Même chose avec des masses d’air chargées venant à l'opposé de l’Europe de l'est.

une pollution dangereuse pour la santé

Les PM10 sont des particules solides de très petites tailles (environ 10µm), nocives pour la santé respiratoire et cardiovasculaire. Elles sont composées d’un mélange de différents composés chimiques, venant notamment du chauffage au bois et du trafic routier.

De plus, les conditions météorologiques (vents faibles, températures hautes) favorisent également la formation de nouveaux éléments polluants. Le rayonnement solaire agit comme un transformateur chimique sur les oxydes d’azote (NOX) et les composés organiques volatils (COV), qui sont ainsi transformés en ozone (O3).

Les expositions à des pics de pollution peuvent entraîner des maux de tête, de la toux, des crises d’asthmes et des gênes respiratoires, en particulier chez les personnes sensibles. Ainsi, les autorités ont pris plusieurs décisions pour diminuer la pollution. La limitation de vitesse de plusieurs autoroutes et nationales a été réduite dans les Hauts-de-France. Le brûlage à l’air libre de déchets verts a été interdit. Les préfectures ont demandé à reporter les travaux d’entretien chez les particuliers et d’épandage chez les professionnels.

Prev’air se veut cependant rassurant. Une diminution des concentrations de particules est attendue à partir de ce lundi 9 mars. Seuls quelques endroits en Savoie devraient dépasser la barre des 50 µg/m3, seuil d’information établi par les autorités.