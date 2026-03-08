Accident mortel en Seine-et-Marne : le jeune conducteur aurait consommé du protoxyde d'azote

Trois jeunes hommes ont été tués dans un accident, ce dimanche vers 3h50 du matin en Seine-et-Marne. Le conducteur de 19 ans, qui percuté un arbre après avoir perdu le contrôle du véhicule, aurait consommé du protoxyde d'azote, selon le procureur de la République de Meaux.

Une perte de contrôle fatale. Ce dimanche 8 mars, aux alentours de 4h du matin, trois jeunes hommes ont été tués dans un accident de la route en Seine-et-Marne. Alors que le conducteur de 19 ans a perdu pied, son véhicule a lourdement percuté un platane de la commune de Saint-Aulde, a précisé la gendarmerie auprès de l'AFP.

Si trois victimes, âgées de 19 à 31 ans, sont malheureusement décédées sur le coup, un quatrième passager, un jeune homme de 26 ans, est quant à lui grièvement blessé. Il a été évacué «en urgence absolue» vers un centre hospitalier.

La consommation de protoxyde d'azote, «une des causes de l'accident»

«La vitesse excessive et la consommation de protoxyde d'azote seraient les causes de l'accident», a indiqué le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier. En cause, le jeune conducteur, né en 2007, «avait un ballon dans la bouche et une bouteille de protoxyde d'azote entre les pieds», a relevé le chef du parquet. Il n'était titulaire du permis de conduire que depuis un mois et demi.

Pour l'heure, peu d'informations ont fuité. Les circonstances de l'accident s'étant produit sur la D603, en ligne droite et dans un contexte de «très mauvaise visibilité due au brouillard», restent à préciser.

Le véhicule circulait vraisemblablement à grande vitesse, étant donné la violence du choc contre l'arbre, a souligné cette source à la gendarmerie de Seine-et-Marne.

Surnommé «gaz hilarant», le protoxyde d'azote est inhalé pour ses effets euphorisants via des ballons de baudruche et a été pointé du doigt dans la hausse de la mortalité routière l'année dernière.