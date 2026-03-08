«Une première en France» : les habitants de ce département francilien peuvent voter pour choisir leurs nouveaux timbres

Les habitants de la Seine-et-Marne sont invités à participer directement à la création d'une future planche de timbres dédiée à leur territoire. En partenariat avec La Poste, le Département propose aux Seine-et-Marnais de voter pour quatre sites touristiques qui seront ensuite illustrés par un artiste locale.

Initiative inédite en Seine-et-Marne. Pour la première fois en France, une planche de timbres consacrée à un territoire sera choisie par ses habitants. Les Seine-et-Marnais peuvent voter jusqu'au 15 mars sur le site du tourisme du département afin de sélectionner quatre sites emblématiques qui figureront sur une série de timbres collector.

Huit lieux touristiques ont été présélectionnés par un collège composé d'une dizaine de représentants du Département et de La Poste Est Île-de-France. Les participants doivent départager ces sites pour déterminer lesquels seront illustrés sur la planche finale.

Parmi les candidats figurent notamment le moulin jaune de Crécy-la-Chapelle, Château-Landon, la chocolaterie Menier de Noisiel, le château-musée de Nemours, la cathédrale de Meaux, le château de Blandy-les-Tours, La Ferté-sous-Jouarre ou encore le fort de Chelles.

Un patrimoine riche

Avec 632 monuments patrimoniaux protégés, dont 231 classés, la Seine-et-Marne possède un patrimoine exceptionnel. Pourtant, certains sites mondialement connus n'apparaissent pas dans la sélection proposée au vote. C'est le cas notamment de Vaux-le-Vicomte, du château de Fontainebleau ou encore de Provins, deux de ces derniers étant inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une fois les résultats du vote connus, la création artistique sera confiée à Ninon Lacoume, illustratrice de 28 ans originaire de Nemours. Une fois les illustrations terminées, un graphiste de La Poste adaptera au format spécifique es timbres. La production sera ensuite lancée dans l'unique imprimerie du groupe située en Dordogne.

Au total, 5.000 planches «collector» seront imprimés et vendues au pris de 7,50 euros. Elles seront distribuées dans les bureaux de poste de Seine-et-Marne, mais aussi dans les agences postales communales et les relais installés chez certains commerçants.

En parallèle du vote, les participants peuvent également s'inscrire à un tirage au sort gratuit. Les gagnants pourront remporter un séjour de deux nuits en gîte rural en Seine-et-Marne, des entrées pour visiter les châteaux de Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et Blandy-les-Tours, ainsi qu’un collector de timbres dédicacé par Ninon Lacoume. Les résultats seront annoncés le 20 mars 2026.