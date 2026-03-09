Guerre en Iran : en quoi va consister la mission «purement défensive» évoquée par Emmanuel Macron pour rouvrir le détroit d'Ormuz ?

À bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, Emmanuel Macron s'est exprimé, ce lundi, sur la possibilité de mettre en place une mission internationale «purement défensive» afin de permettre la réouverture du détroit d’Ormuz.

Une mission «strictement pacifique». Emmanuel Macron est arrivé ce lundi après-midi à bord du Charles de Gaulle en Méditerranée après avoir évoqué à Chypre une future mission internationale «purement défensive» pour «rouvrir» le détroit d'Ormuz, dans le cadre d'un important déploiement militaire français autour du conflit en Iran et au Moyen-Orient.

«Nous sommes en train de mettre en place une mission purement défensive, purement d'accompagnement», qui «a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, l’escorte de porte-conteneurs et de tankers, pour rouvrir progressivement le détroit d'Ormuz», a affirmé le chef de l'Etat français, ayant atterri en hélicoptère sur le porte-avions Charles de Gaulle, désormais au large de la Crète, en Grèce.

Des discussions avec l'Inde et d'autres pays asiatiques

Cette mission est, selon lui, «essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région», alors que l'impraticabilité du détroit, en raison du conflit, a fait s'envoler les cours ces derniers jours.

Emmanuel Macron a assuré préparer cette mission «strictement pacifique» avec des partenaires «européens et non européens». Des discussions sont évoquées côté français notamment avec l'Inde et d'autres pays asiatiques fortement touchés par la situation actuelle.

La France, qui préside cette année le G7, prépare pour mardi une réunion de ministres de l'Energie de ce groupe de pays (France, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Canada, Japon) en marge d'un sommet à Paris sur le nucléaire civil.

La courte visite à Chypre a permis à Emmanuel Macron de réaffirmer ses autres objectifs, dont la protection des pays du Golfe visés par des frappes iraniennes, et celle des ressortissants français dans la région.