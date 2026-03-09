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Guerre en Iran : «Il est trop tôt» pour parler d'une aide face à la hausse des prix du carburant, tempère la porte-parole du gouvernement

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, l’essence à la pompe a augmenté de 10 centimes. [Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 dollars dimanche, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a indiqué ce lundi qu’il était «trop tôt» pour parler de nouvelles aides à l’achat de carburant. 

«Nous étudions tous les scénarios». Ce dimanche, le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 dollars en raison de la guerre en Iran, qui entre dans sa deuxième semaine. Alors que Français et politiques craignent une hausse des prix du carburant, Maud Bregeon a déclaré sur RTL ce lundi qu’il était «trop tôt» pour parler de nouvelles aides à l’achat d'essence. 

Plusieurs partis politiques, dont le Rassemblement national et La France insoumise, se sont émus ces derniers jours de cette hausse des prix, appelant, pour le premier à une baisse des taxes sur les carburants et pour la seconde à un blocage des prix. 

Maud Bregeon a par ailleurs assuré qu'il n'y avait «pas de risque de pénurie», qu'il s'agisse de pétrole, mais aussi de gaz ou d'électricité.

«Un plan exceptionnel»

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé dimanche «un plan exceptionnel de 500 contrôles» dans les stations-service par la répression des fraudes (DGCCRF), «entre lundi et mercredi», pour éviter les «hausses abusives des prix à la pompe». Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, l’essence à la pompe a augmenté en moyenne de 10 centimes. 

La question des prix de l'énergie enflamme régulièrement le débat politique depuis la crise énergétique de 2022, liée à la guerre en Ukraine. Le gazole et les essences SP95-E10 avaient alors dépassé le seuil psychologique des 2 euros par litre. 

Sur le même sujet Guerre en Iran : Donald Trump menace de frapper Téhéran «beaucoup plus fort» si les autorités bloquent l’offre de pétrole Lire

Jeudi dernier, le ministre de l’Économie Roland Lescure a reçu les distributeurs de carburant pour «s’assurer» qu’ils ne pratiqueront pas des hausses exagérées des prix.

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