Incendie de Crans-Montana : l'enquête élargie à cinq responsables et ex-responsables de la commune

Le parquet du canton suisse du Valais a annoncé ce lundi avoir placé cinq responsables et anciens responsables de la commune de Crans-Montana sous instruction pénale dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du bar Le Constellation qui a fait 41 morts et 115 blessés au Nouvel an.

Nouveau rebondissement dans l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana. Ce lundi, le parquet a annoncé que les investigations étaient élargies à cinq responsables et anciens responsables de la commune.

L’enquête pour «incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence» vise ainsi désormais neuf personnes, dont les propriétaires du bar Le Constellation, le responsable du service de sécurité de Crans-Montana et son prédécesseur, a précisé le parquet du canton suisse du Valais.

Si le ministère public valaisan n’a pas dévoilé les noms des cinq nouvelles personnes sous instruction pénale, la presse suisse et italienne ont indiqué que parmi elles figure notamment le président de la commune Nicolas Féraud.

Selon ces mêmes sources, sont également concernés un ancien conseiller communal chargé de la sécurité, un ancien responsable de la sécurité en protection incendie, son adjoint, et un membre de l’équipe actuelle de la sécurité publique.

Le parquet cherche à établir les circonstances exactes de l’incendie qui a ravagé le bar Le Constellation, dans la nuit du nouvel an, faisant au moins 41 morts et 115 blessés.

La question du respect des normes de sécurité et les diverses responsabilités sont au cœur de l’enquête. La commune suisse a d’ores-et-déjà reconnu l’absence de contrôles incendie dans le bar depuis 2019 alors qu’ils doivent être réalisés tous les ans. Ce qui a poussé certaines familles de victimes à réclamer que les autorités publiques soient également visés par la procédure.

Jacques Moretti, actuel propriétaire du bar, et les cinq responsables ou anciens responsables de la commune doivent être entendus par le parquet entre les 7 et 15 avril.

58 blessés toujours hospitalisés

Selon les premiers éléments, l’incendie s’est déclenché pendant la soirée du nouvel an au sous-sol de l’établissement après l’embrasement de bougies «fontaines». Les étincelles de ces dernières ont enflammé la mousse insonorisante au plafond du sous-sol, se propageant ensuite très rapidement.

41 personnes, principalement des adolescents et jeunes adultes, ont perdu la vie et 115 autres ont été blessées. Fin février, 58 blessés étaient encore hospitalisés en Suisse et à l’étranger. Parmi eux, certains gravement brûlés étaient toujours dans le coma.