MaPrimeRénov' : sept hommes jugés pour une fraude à plus d'un million d'euros

Un large système de fraude aux aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' est jugé à partir de ce lundi 9 mars au tribunal correctionnel de Paris. Plusieurs individus sont impliqués et accusés d'avoir détourné des fonds publics.

Plus de 2.000 dossiers frauduleux, de nombreuses identités usurpées... Accusés de fraude au dispositif d'aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov', sept hommes, six Français et un Turc, sont jugés à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris.

Parmi les sept prévenus, âgés de 27 à 46 ans et pour la plupart gérants de société ou entrepreneurs, six d'entre eux sont renvoyés pour escroquerie en bande organisée, mis en cause à des degrés divers.

Selon les éléments de l'enquête, les présumés escrocs auraient organisé un système d'usurpation d'identités et de fausses prestations afin de bénéficier de subventions pour la réalisation d'audits énergétiques, prévus par le dispositif MaPrimeRénov'.

Dans le détail, entre mi-2022 et début 2023, 2.080 dossiers frauduleux auraient ainsi été déposés pour obtenir l'aide allant de 300 à 500 euros, en fonction des revenus du ménage, complétée, dans de nombreux cas, par un forfait «assistance à maîtrise d'ouvrage» de 150 euros.

Ces subventions avaient pour objectif d'aider les particuliers à choisir les travaux les plus adaptés à leur logement ainsi qu'à se faire accompagner par un architecte, un artisan ou un ingénieur. En 2022, à l'époque de ces arnaques, ces aides pouvaient être demandées avant les travaux et sans engagement à les réaliser, ce qui n'est désormais plus le cas, depuis 2024.

Le préjudice total pour l'Agence nationale de l'habitat, qui distribue les aides, est estimé à 1,13 million d'euros. L'agence publique s'est constituée partie civile.

MaPrimeRénov étant co-financée par l'Union européenne (UE), le parquet européen a repris l'enquête du parquet d'Epinal début 2023.

Entré en fonction en 2021, le Parquet européen, basé au Luxembourg avec des procureurs européens délégués dans les États membres, est chargé d'enquêter sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE.