Météo : 6 °C à Aurillac, 5 °C à Mulhouse... Voici les villes dans lesquelles le mercure va baisser en fin de semaine

Dans les prochains jours, le soleil et les températures clémentes vont laisser leur place à la pluie et une baisse du mercure dans de nombreux départements français, à en croire les prévisions de Météo-France.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Après un début d'année marqué par un temps particulièrement pluvieux sur une majorité de l'Hexagone, la France a connu une accalmie ces deux dernières semaines avec du soleil et des températures agréables. Une parenthèse ensoleillée qui ne va pas durer puisqu'une baisse du mercure est prévue dans les prochains jours dans de nombreux départements du pays, selon Météo-France.

Ce lundi, une grande majorité du pays profite encore des rayons du soleil et de températures clémentes mais au fur et à mesure de la semaine, ils finiront pas s'estomper entraînant une baisse du mercure, notamment sur la partie nord du pays. Une chute des températures qui sera malheureusement synonyme de retour de la pluie.

Les prévisions de @Météo-France pour le vendredi 13 mars

vendredi et samedi, deux journées pluvieuses attendues

Ainsi, ce vendredi, Météo-France prédit une journée particulièrement pluvieuse sur une grande partie de l'Hexagone avec des températures comprises entre 7 °C et 13 °C sur la moitié nord du pays dans l'après-midi.

Dans le Finistère, il fera notamment 8 °C du côté de Brest. Dans les Côtes d'Armor, la Manche, le Calvados et l'Orne, les minimales seront également de 8 °C dans l'après-midi. La région des Hauts-de-France sera aussi touchée par cette baisse du mercure avec 8 °C attendus notamment du côté du Pas-de-Calais et de l'Aisne.

La minimale de la journée est attendue de Longwy, en Meurthe-et-Moselle avec 7 °C dans l'après-midi. Il fera 9° C du côté de Metz. Enfin sur l'Île-de-France, les températures vont également chuter puisque Météo-France annonce 11 °C sur la capitale pour l'après-midi du vendredi 13 mars. La partie sud du pays sera quant à elle épargnée par ce changement climatique vendredi même si la pluie fera son retour sur la face ouest. Il fera 18 °C du côté de Montpellier et 17 °C à Lyon et Perpignan.

Une tendance fraîche et pluvieuse qui se confirmera pour débuter le week-end avec une journée du samedi 14 mars du même acabit. Cette fois, la moitié sud du pays n'échappera pas à la baisse des températures et au retour de la pluie, avec notamment une baisse de 7 °C du côté de Lyon entre vendredi et samedi, 6 °c à Aurillac et même, tout à l'Est, 5 °C à Mulhouse.