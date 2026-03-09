Municipales 2026 : Sarah Knafo tient un grand meeting ce lundi à Paris

La candidate à la mairie de Paris, Sarah Knafo, organise un rassemblement ce lundi 9 mars, au Palais des Sports - Dôme de Paris, dans le 15e arrondissement de la capitale.

A moins d’une semaine des élections municipales, qui se tiendront le 15 mars prochain, la campagne s’accélère.

Ce lundi 9 mars, la candidate à la mairie de Paris, Sarah Knafo, tient un grand meeting dans la capitale, où tous ses sympathisants sont conviés.

L’événement est organisé au Palais des Sports, dans le 15e arrondissement de Paris, accessible depuis la station de métro Porte de Versailles sur la ligne 12.

Sarah Knafo et tous les candidats figurant sur ses listes seront présents sur scène.

🏟️ Tout est prêt pour vous offrir un magnifique meeting de campagne.



Je vous attends lundi 9 mars, dès 19h, au Palais des Sports de Paris.



👉 Venez vivre ce grand moment avec nous : https://t.co/JRp7EzOZydpic.twitter.com/HbNAsARPWZ — Sarah Knafo (@knafo_sarah) March 7, 2026

A la veille du meeting et à une semaine du premier tour, selon un sondage Elabe publié dimanche, Emmanuel Grégoire arrive en tête au premier tour (32%) devant Rachida Dati (26,5%).

Sarah Knafo est troisième avec 13,5%, assez haut pour se maintenir au second tour, et son maintien pourrait peser sur l’issue du scrutin.

A noter enfin que ce lundi, la capitale accueille le meeting d’une candidate concurrente. La France insoumise tient en effet son propre rassemblement en présence de Jean-Luc Mélenchon et de la candidate à la mairie de Paris, Sophia Chikirou.

Le meeting a lieu de 19h à 21h à la Maison de la Mutualité, dans le 5e arrondissement de Paris.