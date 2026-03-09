Orages : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 10 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages pour la journée du lundi 9 mars. Le centre-est et le sud-est sont concernés.

De l’orage est à prévoir dans certains départements pour ce début de semaine. En effet, Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune pour des risques d’orages ce lundi 9 mars.

Sont concernés : le Cher, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, le Nièvre, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales. La principauté d'Andorre est également visée par cette alerte.

Météo-France

Attention, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l’Hérault sont également placés en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’inondation.

D'autres alertes météorologiques ont été émises par Météo-France pour la journée de lundi 9 mars. Retrouvez toutes les dernières informations ici.