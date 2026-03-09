Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de pluie et d'inondation au cours de la journée du mardi 10 mars.

Un seul département sous surveillance. Pour la journée de ce mardi 10 mars, Météo-France a indiqué qu'un seul département était classé en vigilance jaune pour des risques de pluie et inondation.

© Météo France

Le département concerné par cette vigilance jaune est le Var.

À noter que ce département est également concerné par une autre vigilance jaune, aux orages cette fois, pour cette journée du 10 mars.