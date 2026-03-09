Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de pluie et d'inondation au cours de la journée du mardi 10 mars.

Un seul département sous surveillance. Pour la journée de ce mardi 10 mars, Météo-France a indiqué qu'un seul département était classé en vigilance jaune pour des risques de pluie et inondation.

© Météo France

Le département concerné par cette vigilance jaune est le Var. 

Sur le même sujet Météo : quand la pluie va-t-elle faire son retour dans l’Hexagone ? Lire

À noter que ce département est également concerné par une autre vigilance jaune, aux orages cette fois, pour cette journée du 10 mars.

MétéopluieInondationMétéo-France

À suivre aussi

Météo : pourquoi la fraîcheur va-t-elle continuer à s'installer en France jusqu'à vendredi matin ?
Météo : retour du soleil, plus de 30°C attendu... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?
Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune

Ailleurs sur le web

Dernières actualités