Porte-avions Charles-de-Gaulle : quel est le salaire d'un marin déployé en zone de guerre ?

Au centre de la projection militaire française, le porte-avions Charles-de-Gaulle a été déployé en Méditerranée orientale à la suite du déclenchement de la guerre en Iran. En son sein, plus de 2.000 marins y travaillent. Mais quelle est leur rémunération ?

Actuellement en Méditerranée orientale dans un contexte de conflit en Iran, le porte-avions Charles-de-Gaulle embarque plus de 2.000 marins. Loin de la base navale de Toulon (Var), ces derniers peuvent rester mobilisés pendant de nombreux mois. En cas de déploiement de longue durée, ces salariés de l’Etat passent alors dans un régime de rémunération différent de la simple solde mensuelle. Mais, combien sont-ils payés ?

Le salaire des marins du Charles-de-Gaulle s'établit autour d’une base fixe et d’une série de primes liées à l’éloignement, au risque, mais aussi à la situation familiale. Au total, la somme globale peut évoluer en passant d'un revenu de base à un virement de fin de mois bien plus conséquent.

2.000 euros net pour un marin débutant

Selon les informations du Ministère des Armées, la rémunération d’un militaire dépend de trois critères : le grade, l’ancienneté et les contraintes du poste. En début de carrière, un militaire du rang perçoit 1.600 à 1.700 euros net par mois, tandis qu'un sous-officier tourne autour d'environ 1.800 et 2.700 euros net mensuels.

En revanche, un officier peut toucher entre 2.700 et 6.000 euros net. La communication officielle de la Marine évoque, de son côté, un salaire moyen autour de 2.000 euros net pour un marin embarqué, dont la carrière débute.

À bord, les marins sont en grande partie nourris et logés, ce qui réduit largement certaines dépenses du quotidien. Sur la fiche de paie, on retrouve l’indemnité pour charges militaires (ICM), évaluée entre 150 et 850 euros selon le grade. Elle rémunère la disponibilité permanente et la mobilité, rappelle le site du ministère de la Défense.

Un mode opérationnel avantageux

L'ensemble de ces données ne prend pas en considération les risques de déploiement de longue durée. Lorsque le porte-avions Charles-de-Gaulle s'engage sur un terrain extérieur, la solde bascule en mode opérationnel.

La rémunération se décompose alors en plusieurs étapes. Tout d'abord, la solde de base calculée sur le grade et l’indice. Puis, l'ISC, dite indemnité pour services en campagne, versée dès que le navire reste en mer plus de trente-six heures. Enfin, l'ISSE, indemnité de sujétion pour service à l’étranger, qui remplace certaines primes nationales.

Cette dernière indemnisation financière est considérable. Les textes prévoient un coefficient d’environ 1,5 appliqué à la solde, et les retours de terrain parlent d’un effet global pouvant aller jusqu’à 1,5 à 2 fois la solde de base selon la zone et la situation familiale.

Par exemple, pour une solde brute d’environ 1.325 euros, la seule ISSE peut atteindre jusqu'à 2.200 euros, à laquelle peuvent s'ajouter ISC, ICM et supplément familial de solde pour les enfants à charge.