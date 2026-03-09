SNCF : TGV, Ouigo, Intercités... Tout savoir sur la grande vente des billets de train pour l'été

Les billets de train pour la période du 4 juillet au 12 décembre 2026 seront mis en vente ce mercredi 11 mars. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de se ruer sur la vente des billets de train.

C'est une date à ne pas manquer pour celles et ceux qui prévoient de voyager en train pour cette seconde moitié de l'année 2026. Ce mercredi 11 mars, plusieurs centaines de milliers de billets de train, permettant de voyager entre le 4 juillet et le 12 décembre, seront mis en vente par la SNCF.

Cette grande vente concernera les trajets réalisés à bord des TGV INOUI, les TGV Lyria et les OUIGO Grande Vitesse. Pour les trajets en Intercités, les réservations sont ouvertes jusqu'au 16 septembre, précise la compagnie dans un communiqué.

TGV

Pour la période estivale, la SNCF va renforcer son offre TGV INOUI vers la Méditerranée : jusqu'à 8 allers-retours seront proposés entre Paris et Nice chaque week-end des mois de juillet et d'août, tandis que 200.000 places supplémentaires seront mises à disposition des usagers à destination de Marseille et Nice pour le printemps et l'automne.

«Sur l’Axe Sud-Est, pour la 3e année consécutive, 60.000 places supplémentaires seront aussi disponibles pendant l’été pour des trajets vers les Alpes entre Paris et Annecy», ajoute la SNCF dans son communiqué.

OUIGO

Pour les utilisateurs des lignes OUIGO, plusieurs lignes seront de nouveau ouvertes, dont la ligne saisonnière entre Paris et Perpignan, du 30 mars au 12 décembre, avec un aller-retour quotidien. Une liaison entre Paris et Bordeaux sera également ouverte avec les OUIGO Train Classique à compter du 4 avril.

De plus, un troisième aller-retour quotidien sera ouvert entre Paris et Montpellier jusqu'au 12 décembre sur les lignes OUIGO Grande Vitesse.

Intercités

En ce qui concerne les trains Intercités, les utilisateurs de la ligne reliant Paris à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales, bénéficieront de trains quotidiens entre le 4 juillet et le 31 août.

lignes européennes

Plusieurs lignes saisonnières reliant la France à l'Europe seront ouvertes à l'achat dans les prochains jours : la ligne saisonnière entre Bordeaux et Francfort fera son retour avec un aller-retour tous les samedis du 4 juillet au 29 août, en supplément de la liaison quotidienne entre Marseille et Francfort.

Pour l'Espagne, TGV INOUI complètera son offre avec un troisième aller-retour quotidien reliant Pari à Barcelone entre le 4 juillet et le 30 août.

Enfin, la liaison directe TGV Lyria Lausanne-Marseille sera de retour du 4 juillet au 30 août.