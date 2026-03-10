Allocation de rentrée scolaire : voici les nouveaux montants qui seront versés l’été prochain

Cette année encore, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera revalorisée. Le 1er avril 2026, celle-ci sera réévaluée de 0,9 % et sera versée mi-août à près de 3 millions de foyers modestes à la rentrée.

Tous les ans, les aides de l’État sont revalorisées en fonction de l’évolution des prix à la consommation. Le 1er avril, l'allocation de rentrée scolaire, versée mi-août aux parents pour les aider à préparer la rentrée de leurs enfants, augmentera de 0,9 %. Un pourcentage inférieur à celui de l’an dernier, 1,7 %.

4 euros de plus

Concrètement, l’augmentation sera d’environ 4 euros par enfant. Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, les parents percevront 427,29 € par enfant au lieu de 423,48 € en 2025, 450,87 € au lieu de 446,85 € par enfant âgés de 11 à 14 ans et 466,49 € contre 462,33 € pour ceux âgés de 15 à 18 ans.

Pour rappel, afin de bénéficier de cette aide, il ne faut pas dépasser un certain plafond du revenu fiscal. En 2026, ces plafonds ont augmenté de 1,8 %, voici les montants à ne pas dépasser pour percevoir l’aide en 2026.

1 enfant : 35.634 €

2 enfants : 38.874 €

3 enfants : 42.114 €

4 enfants : 45.354 €

Une aide nécessaire

L'allocation pour la rentrée scolaire bénéficie à près de 5 millions d’enfants en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Pour CNEWS, la présidente de l’association Familles de France du 15e arrondissement de Paris, Maryse Caron, confie «ne pas imaginer pas comment certaines familles feraient sans cette aide», qui permet notamment d'acheter les fournitures nécessaires aux élèves. Selon elle, «l’allocation de rentrée scolaire serait plus efficace si elle pouvait être mieux ciblée».

Le versement de l’aide par la Caisse d’allocations familiales (Caf) est automatique pour les familles des allocataires. Pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, il faudra confirmer qu’ils sont toujours scolarisés à la rentrée sur le site de la CAF.