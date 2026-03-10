Dassault Falcon 10X : cabine XXL, 13.900 km d'autonomie... Découvrez ce nouveau jet grand luxe dévoilé ce mardi (vidéo)

Dassault Aviation, constructeur aéronautique français, présente son dernier avion ce mardi : le Falcon 10X, un jet doté de la «cabine la plus spacieuse du marché».

Le Falcon 10X va enfin prendre son envol. Après un développement lancé en 2018, et la présentation d'un premier prototype en 2021, le Falcon 10X va enfin entrer en service. Ce jet doté d'une cabine XXL est l'un des projets phares du constructeur français Dassault Aviation.

La livraison finale de l'avion a connu un retard important. Si la raison officielle n'a pas été divulguée, certains parlent d'un ralentissement de l'assemblage dû à de très nombreuses commandes de Rafale, obligeant les équipes de Dassault à retarder l'échéance. Ce mardi 10 mars, la livrée finale de l'avion sera présentée au monde entier.

«la cabine la plus confortable du marché»

Pour se démarquer dans le marché ultra-concurrentiel des jets d'affaire, avec notamment la concurrence féroce du Bombardier Global 7500 canadien et le Gulfstream G700 américain, Dassault Aviation a choisi de miser sur une cabine XXL : «Le Falcon 10X proposera un niveau de confort, de polyvalence et de technologie inégalé sur le marché des avions d’affaires», a expliqué l'aviateur dans un communiqué.

«Doté de la cabine la plus spacieuse et la plus confortable du marché, le Falcon 10X offrira la plus grande modularité dans sa catégorie, avec un choix de plusieurs configurations intérieures. Mesurant 2,03 m de haut et 2,77 m de large, sa cabine sera près de 20 cm plus large et 5 cm plus haute que la cabine du plus grand des jets d’affaires en service actuellement», a ajouté Dassault.

Les futurs détenteurs du Falcon 10X pourront profiter de leur avion pour des vols de courte comme de longue durée : «La distance franchissable du Falcon 10X sera de 13.890 km (7.500 nm), ce qui lui permettra de relier sans escale New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, Hong Kong à New York ou Paris à Santiago, avec une vitesse maximale de Mach 0,925», a rapporté le constructeur français.

En ce qui concerne le prix, il faudra débourser la modique somme de 75 millions de dollars (environ 65 millions d'euros) pour acquérir ce nouveau mastodonte des airs.