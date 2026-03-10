DZ Mafia : 42 personnes interpellées et placées en garde à vue dans une vaste opération contre l'organisation criminelle

42 personnes suspectées d'appartenir à la DZ Mafia ont été interpellées et placées en garde à vue lors d'une vaste opération policière contre l'organisation criminelle, a indiqué le parquet ce mardi.

Un coup de filet de grande ampleur. Le parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône) a confirmé ce mardi 10 mars l'interpellation de 42 personnes soupçonnées d'appartenir à la DZ Mafia.

Cette large vague d'interpellations a été rendue possible par une importante opération menée par la section de recherches de la gendarmerie de Marseille et pilotée par la Juridiction inter-régionale spécialisée (Jirs).

Les individus interpellés ont été placés en garde à vue. Le parquet a indiqué la tenue d'une conférence de presse à l'issue des opérations le 14 mars prochain.

Laurent Nuñez a réagi sur X à cette «opération majeure de la Gendarmerie contre la DZ Mafia». Le ministre de l'Intérieur a félicité les «enquêteurs de la gendarmerie pour leur détermination exceptionnelle».

Opération majeure de la @Gendarmerie contre la DZ Mafia : 42 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.



Sous l’autorité des magistrats, voilà le résultat d'un travail rigoureux, patient et déterminé qui répond aux objectifs fixés par le Gouvernement : attaquer au… https://t.co/Hq32sKV8NQ — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) March 10, 2026

«Voilà le résultat d'un travail rigoureux, patient et déterminé qui répond aux objectifs fixés par le Gouvernement : attaquer au cœur la criminalité organisée. L’Etat ne cède rien face aux organisations criminelles : Il les démantèle», a-t-il salué.

Selon Le Parisien, trois des principaux chefs présumés de l'organisation font partie des personnes placées en garde à vue. Par ailleurs, un «avocat lyonnais, soupçonné d'avoir été corrompu par la DZ Mafia et de favoriser les activités de certains de ses cadres en prison», aurait également été interpellé.

Pour rappel, la DZ Mafia est une large organisation criminelle, qui domine actuellement le narcotrafic en France.