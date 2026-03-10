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DZ Mafia : 42 personnes interpellées et placées en garde à vue dans une vaste opération contre l'organisation criminelle

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

42 personnes suspectées d'appartenir à la DZ Mafia ont été interpellées et placées en garde à vue lors d'une vaste opération policière contre l'organisation criminelle, a indiqué le parquet ce mardi. 

Un coup de filet de grande ampleur. Le parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône) a confirmé ce mardi 10 mars l'interpellation de 42 personnes soupçonnées d'appartenir à la DZ Mafia. 

Cette large vague d'interpellations a été rendue possible par une importante opération menée par la section de recherches de la gendarmerie de Marseille et pilotée par la Juridiction inter-régionale spécialisée (Jirs).

Les individus interpellés ont été placés en garde à vue. Le parquet a indiqué la tenue d'une conférence de presse à l'issue des opérations le 14 mars prochain.

Laurent Nuñez a réagi sur X à cette «opération majeure de la Gendarmerie contre la DZ Mafia». Le ministre de l'Intérieur a félicité les «enquêteurs de la gendarmerie pour leur détermination exceptionnelle». 

«Voilà le résultat d'un travail rigoureux, patient et déterminé qui répond aux objectifs fixés par le Gouvernement : attaquer au cœur la criminalité organisée. L’Etat ne cède rien face aux organisations criminelles : Il les démantèle», a-t-il salué. 

Selon Le Parisien, trois des principaux chefs présumés de l'organisation font partie des personnes placées en garde à vue. Par ailleurs, un «avocat lyonnais, soupçonné d'avoir été corrompu par la DZ Mafia et de favoriser les activités de certains de ses cadres en prison», aurait également été interpellé. 

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Pour rappel, la DZ Mafia est une large organisation criminelle, qui domine actuellement le narcotrafic en France. 

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