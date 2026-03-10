Flambée des prix du carburant : à quelles sanctions les stations-essence qui abusent sur les tarifs s'exposent-elles ?

Depuis le début de la guerre en Iran, le prix du gazole a augmenté d’environ 15% en France, soit 28 centimes du litre. Certaines stations-service en profitent pour gonfler leur prix à la pompe, mais cette pratique n’est pas sans risque.

Un plan exceptionnel pour éviter les «hausses abusives des prix à la pompe». C’est ce qu’a annoncé ce dimanche Sébastien Lecornu. Le résultat des 500 contrôles lancés par le Premier ministre devrait être dévoilés ce mercredi 11 mars.

Selon le ministre du Commerce Serge Papin, sur les 231 contrôles déjà effectués, 6% des stations-service à date dans le cadre du plan allaient être sanctionnées. Un chiffre plus important a été évoqué, sur France 2, par Maud Bregeon, ministre déléguée à l’Energie et porte-parole du gouvernement, qui faisait état d’«environ 16% d’anomalies».

Ces contrôles, lancés par Sébastien Lecornu et pilotés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), permettront notamment de vérifier que les prix déclarés sur la plate-forme https://www.prix-carburants.gouv.fr par les quelques 10.000 stations-service françaises «sont fidèles à ceux trouvés à la pompe par le consommateur (et) de vérifier le respect de la réglementation en termes d'affichage des prix», selon Maud Bregeon.

Des sanctions jusqu'à 12.000 euros

Cette hausse significative et soudaine des tarifs à la pompe profite parfois à certaines stations-service qui n’hésitent pas à gonfler leurs prix. Une pratique qu’a sévèrement réprimandé Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), estimant que les distributeurs qui ont immédiatement fait monter les prix des carburants «prennent les Français pour des dindons».

«S'il y en a qui ne jouent pas le jeu, ils seront sanctionnés. Mais dans la grande majorité, les distributeurs aujourd'hui n'ont pas eu des gestes (...) qui iraient bien au-delà de l'évolution des cours. Mais on est extrêmement attentifs et s'il y a des brebis galeuses, il faudra bien évidemment les signaler», a souligné le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin.

La DGCCRF vérifiera que les stations-service pratiquent bien les mêmes prix à la pompe que ceux affichés sur les totems, les grands panneaux à chiffres lumineux placés à l'entrée des stations.

Les sanctions appliquées par l'organe de contrôle vont du simple rappel à la réglementation à des amendes, d'environ 1.500 à 2.000 euros, voire jusqu'à quelques 12.000 euros en cas de récidive.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le prix du gazole a augmenté en France, grimpant de 15%. Il se vendait vendredi dernier à 2 euros le litre en moyenne, contre autour de 1,72 euro fin février, veille des premières frappes israélo-américaines sur l'Iran.