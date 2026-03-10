«Il faut prendre la ligne 12 et changer à Sèvres-Babylone pour voir Jean-Luc Mélenchon» : Sarah Knafo recadre des militants venus perturber son meeting

Lors de son meeting au Palais des sports ce lundi, Sarah Knafo a réagi avec humour à l’intervention de militants hostiles venus interrompre sa prise de parole. «Il faut prendre la ligne 12 et changer à Sèvres-Babylone pour voir Jean-Luc Mélenchon», a-t-elle lancé, sous les applaudissements de son auditoire.

«La porte c’est par là !». Ce lundi, la candidate à la mairie de Paris Sarah Knafo a réalisé son dernier grand meeting de campagne au Palais des sports. Devant 3.000 personnes, la députée européenne a dressé les grandes lignes de son programme, s’en prenant également à ses adversaires jugés, par elle-même, «agressifs».

Au-delà de la scénographie et des applaudissements des sympathisants, ce meeting a été marqué par l’intervention de militants hostiles venus déployer des pancartes. Un imprévu auquel la candidate a préféré répondre avec humour. «Il faut prendre la ligne 12 et changer à Sèvres-Babylone pour voir Jean-Luc Mélenchon», a-t-elle lancé, faisant allusion au meeting de Sophia Chikirou, candidate LFI, également en meeting ce lundi soir.

🔴 Quelques gauchistes tentent de perturber le meeting de Sarah Knafo, écoutez sa réaction de queen. 👑



« Le meeting de Jean-Luc Mélenchon c’est à la mutualité, il faut prendre la ligne 12 les amis, la porte c’est là-bas ! »pic.twitter.com/sbpAQgingT — ClemZ0Z7 (@ClemZ0Z7) March 9, 2026

Un appel à l’union des droites

Sarah Knafo a renouvelé son appel à «l’union des droites», craignant une victoire de la gauche représentée par Emmanuel Grégoire. «A ceux qui, par le passé, ont voté RPR, UMP, LR, RN, UDF, de Villiers, Chirac, Sarkozy (...) je leur dis à tous: l’heure est venue», a-t-elle déclaré. «Gardez vos opinions, conservez vos partis, mais faites gagner Paris», a-t-elle ajouté, se présentant à nouveau comme «la seule à proposer l’union».

Un appel du pied qui a reçu une fin de non-recevoir de la part de Rachida Dati, la principale concernée par ce message. «Je ne crois pas à l’union des droites», indiquait même la candidate des Républicains et du MoDem le 5 mars dernier sur CNEWS.