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Municipales 2026 : en position de force à Lyon, Jean-Michel Aulas donne un grand meeting de fin de campagne ce mardi

Les électeurs lyonnais auront la spécificité de voter trois fois le même jour, dimanche prochain. [OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Leader dans tous les sondages avec entre 42 et 47% d’intentions de vote au premier tour des élections municipales, Jean-Michel Aulas, va conclure sa campagne par un grand meeting ce mardi à la Sucrière, à Lyon, à partir de 18h.

C’était une campagne discrète, mais efficace, qui devrait se conclure en beauté. Soutenu par la droite, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais qui, à 76 ans, fait ses premiers pas en politique, s’apprête à participer à un meeting «commun», ce mardi, aux 14 listes Grand Coeur Lyonnais pour la Métropole et aux 10 listes municipales Coeur Lyonnais sur la Ville et les arrondissements de Lyon. L’occasion pour Jean-Michel Aulas de donner un dernier coup de collier avant le scrutin du 15 mars

Selon les informations publiées sur les réseaux sociaux du candidat, le meeting se déroulera à partir de 18h (porte fermées à 19h) à la Sucrière - 49 Quai Rambaud, 69002 Lyon. Jean-Michel Aulas, accompagné de la LR Véronique Sarselli pour la Métropole, devrait ainsi conforter sa première place dans les sondages (entre 42 et 47% d’intentions de vote), face à son premier concurrent, le maire écologiste sortant de Lyon Grégory Doucet (autour de 30%).

Sur le même sujet Municipales 2026 : pourquoi les habitants de Lyon vont-ils voter trois fois le même jour ? Lire

Pour rappel, les élections municipales se tiendront dimanche prochain, le 15 mars, le suivant, le 22 mars, et les électeurs lyonnais auront la spécificité de voter trois fois le même jour, pour la mairie centrale, pour les arrondissements et pour la métropole.

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