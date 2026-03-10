Municipales 2026 : ville par ville, voici les programmes de tous les candidats partout en France

Le ministère de l’Intérieur a établi une plate-forme permettant à chaque électeur d’avoir accès facilement en ligne aux professions de foi des candidats de sa commune aux prochaines élections municipales.

Au-delà de la traditionnelle version papier, une version numérisée est également disponible. A six jours du premier tour des élections municipales, le 15 mars, le ministère de l’Intérieur a diffusé une plate-forme regroupant l’ensemble des professions de foi des candidats.

Pour rappel, pour chaque scrutin, les candidats présentent leur programme dans un document appelé «la profession de foi». Les programmes sont eux mis en ligne deux semaines avant le vote, «à l’ouverture de la campagne électorale officielle».

🇫🇷 Dans chacune des 34 875 communes communes françaises, 1 maire sera élu à l'issue des élections #Municipales2026.



Pour connaître les candidats de votre ville et leurs programmes, rendez-vous sur ⤵️https://t.co/BAO5Atz7kLpic.twitter.com/Ejjt2MSbcW — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) March 9, 2026

Une fois sur la plate-forme, il est possible de sélectionner son département, par le biais d’une liste ou d’une carte, puis de choisir sa commune, sur une barre de recherche ou en rentrant le nom de sa ville. La plate-forme prend également en compte les nouvelles modalités de vote à Paris, Lyon et Marseille.

Un site actualisé chaque jour

Sur la page d’accueil du site, le ministère de l’Intérieur a rappelé qu’il était impossible de voter avec ces professions de foi. Les différentes listes sont d’ailleurs «présentées dans l’ordre attribué pour les panneaux d’affichage, issu d’un tirage au sort».

Cette plate-forme est mise à jour quotidiennement. A noter qu’il est possible, pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, de faire lire les professions de foi de certains candidats.