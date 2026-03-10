Municipales à Paris : que proposent les candidats pour le stationnement des véhicules dans la capitale ?

A moins d’une semaine du 1er tour des élections municipales, les candidats à la mairie de Paris ont tous dévoilé leurs mesures autour du stationnement dans la capitale. Des propositions qui oscillent entre la création de nouvelles places et une harmonisation des tarifs.

Un casse-tête pour de nombreux habitants. Alors que la question des transports est centrale dans cette campagne des municipales à Paris, celle du stationnement l’est également. De ce fait, l’ensemble des candidats ont esquissé leurs mesures afin de faciliter la vie des automobilistes.

Si certains proposent de créer des places supplémentaires, d’autres prévoient, en cas de victoire, de revoir les tarifs de stationnement.

Pierre-Yves Bournazel

Se décrivant comme le candidat «anti-pagaille», Pierre-Yves Bournazel prévoit dans son programme de racheter «80.000 places de parkings souterrains». Le candidat Renaissance-Horizons propose la gratuité de stationnement pour les Parisiens et ceux qui travaillent à Paris.

En surface, l’élu du 18e arrondissement, supprimera 70.000 places de stationnement. «Un tiers de l’espace sera regagné pour les Parisiens», a-t-il déclaré lors de la présentation de son programme, annonçant également la création de 10.000 places de livraison.

Pierre-Yves Bournazel ambitionne de financer cette mesure, chiffrée à près d’un milliard d’euros, par «la vente du Parc des Princes au PSG».

Sophia Chikirou

Parmi ses propositions, la candidate de La France insoumise défend la libération des trottoirs des obstacles, notamment des véhicules en stationnement sauvage. Une volonté qui passe ainsi par une réduction des places en surface.

En cas de victoire le 22 mars, Sophia Chikirou privilégiera «le stationnement sous-terrain», par la reprise «progressive en régie des parkings souterrains». La députée de Paris propose aussi la mise en place d’une «plate-forme publique et centralisée de réservation». Celle-ci regroupera l’offre publique et privée de stationnement, afin de «réduire la congestion et la circulation dite «de recherche», estimée à 10-15 % du trafic».

Enfin, Sophia Chikirou prévoit la fin de la tarification unique du stationnement résidentiel, privilégiant une adaptation du prix en fonction du quotient familial.

Rachida Dati

Rachida Dati a exprimé sa volonté de «mettre en place un tarif de stationnement résident valable dans tout Paris». Une mesure ayant pour ambition de permettre à «toutes les familles parisiennes de se garer partout» et «non plus seulement dans quelques rues autour du domicile».

La candidate des Républicains et du MoDem reviendra, en cas d’élection, au stationnement gratuit pour les deux-roues motorisés.

La maire du 7e arrondissement propose également, dans son programme, le développement des «parkings relais sur les terrains délaissés aux portes de Paris». Ces nouvelles places seraient reliées aux lignes de métro et soumises à «un tarif unique et abordable».

Emmanuel Grégoire

Au cœur de son programme, Emmanuel Grégoire entend réserver «au moins 25% des places de stationnement sur l'espace public soit pour les personnes à mobilité réduite, soit pour les livraisons ou pour les professionnels».

Le candidat de la gauche unie, hors LFI, encourage «les résidents à se garer dans les parkings souterrains». Pour favoriser cette pratique, il promet la mise en place de tarifs de stationnement résidentiels et attractifs.

«Avec la baisse du taux de possession de voiture à Paris, les parkings souterrains sont aujourd'hui très largement sous-utilisés», a déploré le député de Paris.

Sarah Knafo

Pour l’eurodéputée, «circuler dans Paris ne doit plus être un luxe». De ce fait, Sarah Knafo propose le rétablissement du stationnement gratuit pour les deux-roues. De plus, la candidate défend la gratuité du stationnement «la première heure, pour tous» et «entre 12 et 14h», afin notamment «d’aider les restaurateurs». Le tarif augmenterait ensuite de 5 euros par heure, pour tous les véhicules.

© Programme Sarah Knafo

Par soucis de «simplicité», Sarah Knafo promet d’imposer les mêmes prix pour «tous les arrondissements et tous les types de véhicules».

En cas d’élection, la députée européenne souhaite indiquer aux automobilistes les places disponibles en temps réel. La mairie proposerait ainsi aux applications de navigation «d’acheter les données de places disponibles» pour qu’elles «puissent en faire bénéficier leurs clients». Enfin, Sarah Knafo promet la création de 15.000 nouvelles places de stationnement.

Thierry Mariani

Le candidat du Rassemblement national prévoit la création de 20.000 nouvelles places de stationnement en cas d’élection le 22 mars. Il propose également de «revenir à la gratuité du stationnement dans les parcs», afin de «permettre aux familles d’y emmener leurs enfants».

Thierry Mariani dénonce, dans son programme, «des tarifs discriminatoires» et promet «d’assurer l’égalité du stationnement». L’ancien ministre propose enfin de réduire le plafonnement journalier et le forfait post-stationnement.