Municipales à Paris : Sarah Knafo renouvelle son appel à «l’union des droites» lors de son dernier meeting de campagne

La candidate à la mairie de Paris Sarah Knafo a tenu son dernier grand meeting de campagne ce lundi soir au Palais des sports. La députée européenne en a profité pour réaffirmer son ambition d’une «union des droites» afin de faire perdre la gauche le 15 et 22 mars.

Un auditoire conquis. C’est devant près de 3.000 personnes que Sarah Knafo a donné son dernier gros meeting de campagne ce lundi. Depuis le Palais des sports, la candidate à la mairie de Paris s’est présentée en défenseure «d’un Paris éternel» et d’un «Paris de demain», invoquant la mémoire de personnalités telles qu’Edith Piaf, Yves Montand, ou encore Victor Hugo.

Face à ses sympathisants, ses colistiers et même Eric Zemmour, président de Reconquête, Sarah Knafo s’est vantée d’avoir réalisé une campagne «respectueuse» face à des adversaires «agressifs».

🚀❤️ Quelle soirée ! Plus de 4000 Parisiens ce soir. Quelle foule ! Quel bonheur !



Vivement dimanche. Votez pour une Ville heureuse. ☀️ pic.twitter.com/xm2aD2cbAX — Sarah Knafo (@knafo_sarah) March 9, 2026

«L’heure est venue»

Dans une séquence de plus d’une heure et demie, marquée par l’intervention d’opposants dans la salle, Sarah Knafo a étrillé l'ensemble de ses adversaires, à commencer par Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons-Renaissance, «élu au Conseil de Paris depuis 18 ans quand (elle) passait le brevet des collèges».

L'eurodéputée a également multiplié les attaques contre la candidate Insoumise Sophia Chikirou qualifiant de «vide intersidéral» son projet sur les finances. Sur la sécurité, elle a également fustigé le programme d'Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI, et ses «policiers désarmés qui attendent un référendum pour se défendre».

Perçue selon certains sondages comme la troisième candidate de cette campagne, en constante augmentation, Sarah Knafo a renouvelé son appel à «l’union des droites». «A ceux qui, par le passé, ont voté RPR, UMP, LR, RN, UDF, de Villiers, Chirac, Sarkozy (...) je leur dis à tous: l’heure est venue», a-t-elle déclaré.

Un appel notamment à Rachida Dati, candidate des Républicains et du MoDem, qui n’a, pour l’heure, pas été suivi d’une réponse positive de la part de l’actuelle maire du 7e arrondissement. «Je ne crois pas à l’union des droites», indiquait-elle le 5 mars dernier sur CNEWS.