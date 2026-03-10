Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Retards dans les transports : les usagers des RER B, C et D vont pouvoir demander un dédommagement dès ce mercredi

Cinq axes reliant les RER B, C et D sont concernés par cette campagne de remboursement. [© Brice Perrin/IDFM]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En raison d’une ponctualité des trains inférieure à 80% ces derniers mois sur plusieurs axes des RER B, C et D, Ile-de-France Mobilités ouvre dès mercredi et ce jusqu’au 7 avril prochain un espace de dédommagement pour certains de ses usagers possédant une carte Navigo.

Un geste commercial bienvenu pour bon nombre de voyageurs franciliens. Ile-de-France Mobilités (IdFM) ouvre dès mercredi, et ce jusqu’au 7 avril prochain, un espace permettant à certains de ses usagers titulaires d’une carte Navigo de bénéficier d’un remboursement.

Cette offre de remboursement est traditionnellement proposée par IdFM en cas d’incidents exceptionnels ayant fortement perturbé certains déplacements, en cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée ou lorsque la ponctualité des trains et RER a été inférieure à 80 % pendant au moins trois mois au cours de l’année écoulé. 

La campagne de remboursement qui s’ouvre ce mercredi s’appuie sur ce troisième motif. 

Quels sont les axes concernés ?

Cinq axes reliant les RER B, C et D sont concernés par cette campagne de remboursement.

Le premier d’entre eux est l’axe Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye du RER B avec une ponctualité inférieure à 80% pendant 5 mois en 2025 et le second est l’axe Aulnay-sous-Bois / Aéroport CDG 2-TGV du RER B avec une ponctualité inférieure ou proche de 80% pendant 3 mois l’an dernier.

Concernant le RER C, l’axe Dourdan-la-Forêt / La Norville intègre le dispositif avec une ponctualité inférieure à 80% pendant 4 mois en 2024.

Sur le même sujet Stations de métro fermées, travaux, grève RATP... Voici le numéro unique mis en place par Ile-de-France Mobilités Lire

Il en est de même concernant deux axes du RER D, à savoir l’axe Creil / Goussainville avec une ponctualité inférieure ou proche de 80% pendant 3 mois en 2025 et l’axe Vigneux-Corbeil via Evry Courcouronnes avec une ponctualité inférieure ou proche de 80% pendant 3 mois en 2025.

Quels sont les conditions à remplir ?

La première étape essentielle à respecter pour bénéficier d’un remboursement de la part d’Ile-de-France Mobilités est de se connecter sur Île-de-France Mobilités Connect.

Il est ensuite nécessaire de détenir un forfait Navigo mensuel ou annuel sur les mois concernés par la campagne de remboursement et d’avoir son domicile ou son lieu de travail (ou d’études) situé dans l’une des communes desservies par l’un des cinq axes cités plus haut.

transports en communIle-de-France Mobilitéspasse Navigo

À suivre aussi

Bus, métro et RER : la carte bancaire pourra-t-elle bientôt servir de titre de transport ?
«Tous les pays qui ont baissé la fiscalité sont dans la même situation que nous», affirme Philippe Tabarot
Transports en Île-de-France : tout savoir sur le train MI20, dont un premier exemplaire sort d'usine ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités