Retards dans les transports : les usagers des RER B, C et D vont pouvoir demander un dédommagement dès ce mercredi

En raison d’une ponctualité des trains inférieure à 80% ces derniers mois sur plusieurs axes des RER B, C et D, Ile-de-France Mobilités ouvre dès mercredi et ce jusqu’au 7 avril prochain un espace de dédommagement pour certains de ses usagers possédant une carte Navigo.

Un geste commercial bienvenu pour bon nombre de voyageurs franciliens. Ile-de-France Mobilités (IdFM) ouvre dès mercredi, et ce jusqu’au 7 avril prochain, un espace permettant à certains de ses usagers titulaires d’une carte Navigo de bénéficier d’un remboursement.

Cette offre de remboursement est traditionnellement proposée par IdFM en cas d’incidents exceptionnels ayant fortement perturbé certains déplacements, en cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée ou lorsque la ponctualité des trains et RER a été inférieure à 80 % pendant au moins trois mois au cours de l’année écoulé.

La campagne de remboursement qui s’ouvre ce mercredi s’appuie sur ce troisième motif.

Quels sont les axes concernés ?

Cinq axes reliant les RER B, C et D sont concernés par cette campagne de remboursement.

📣 Ponctualité en 2025 : la plateforme de #remboursement ouvrira le 11 mars

Grâce à des investissements ambitieux, la ponctualité s’améliore globalement sur votre réseau : pour l'année 2025, deux axes déclenchent un dédommagement automatique, du fait d’une ponctualité inférieure… pic.twitter.com/DpErUk1T4P — IDF Mobilités (@IDFmobilites) March 6, 2026

Le premier d’entre eux est l’axe Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye du RER B avec une ponctualité inférieure à 80% pendant 5 mois en 2025 et le second est l’axe Aulnay-sous-Bois / Aéroport CDG 2-TGV du RER B avec une ponctualité inférieure ou proche de 80% pendant 3 mois l’an dernier.

Concernant le RER C, l’axe Dourdan-la-Forêt / La Norville intègre le dispositif avec une ponctualité inférieure à 80% pendant 4 mois en 2024.

Il en est de même concernant deux axes du RER D, à savoir l’axe Creil / Goussainville avec une ponctualité inférieure ou proche de 80% pendant 3 mois en 2025 et l’axe Vigneux-Corbeil via Evry Courcouronnes avec une ponctualité inférieure ou proche de 80% pendant 3 mois en 2025.

Quels sont les conditions à remplir ?

La première étape essentielle à respecter pour bénéficier d’un remboursement de la part d’Ile-de-France Mobilités est de se connecter sur Île-de-France Mobilités Connect.

Il est ensuite nécessaire de détenir un forfait Navigo mensuel ou annuel sur les mois concernés par la campagne de remboursement et d’avoir son domicile ou son lieu de travail (ou d’études) situé dans l’une des communes desservies par l’un des cinq axes cités plus haut.