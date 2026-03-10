Sommet de l’énergie nucléaire : Emmanuel Macron accueille ce mardi une soixantaine de pays, sur fond de crise mondiale

Ce mardi 10 mars, Emmanuel Macron accueille le deuxième sommet nucléaire, organisé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). L'événement réunit une soixantaine de pays et se tient dans un contexte international tendu.

Un événement qui survient quinze ans après l'accident de Fukushima (Japon) et quarante ans après la catastrophe de Tchernobyl (Ukraine).

Emmanuel Macron accueille, ce mardi, le deuxième sommet nucléaire après celui de Bruxelles en 2024. L'événement a lieu à la Seine musicale, à Boulogne-Billancourt, près de Paris.

Ce sommet réunit une soixantaine de pays, et vise à donner un nouvel «élan» à la relance de l’atome civil dans le monde, avec l'enjeu délicat du financement au cœur des discussions.

Il est organisé dans un contexte international particulièrement complexe et tendu, compte tenu de la nouvelle guerre au Moyen-Orient, qui a engendré la fermeture du détroit d'Ormuz et d'importants dommages sur les infrastructures énergétiques. L'impact a été immédiat : ce lundi, le baril de pétrole a flambé de 30 % en quelques heures et tutoyé brièvement 120 dollars.

«Reconnaître le nucléaire comme élément majeur de la transition énergétique»

Pour commencer, Emmanuel Macron entamera «une séquence» nucléaire, qui se prolongera avec un conseil de politique nucléaire, ce jeudi 12 mars, qu'il présidera depuis la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime). Cette instance décide d'orientations sur le programme de relance du nucléaire civil en France qui comprend notamment la construction d'au moins 6 nouveaux réacteurs.

Aussi, la matinée de ce mardi sera consacrée aux interventions des chefs d’État et des chefs d'organisations internationales telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avant des réunions thématiques qui se dérouleront l'après-midi.

«L'objectif de ce sommet est de créer à nouveau un élan avec l'ensemble des pays présents pour reconnaître à la fois le nucléaire comme élément majeur de la transition énergétique qui participera à la décarbonation de l'ensemble du système énergétique et qui contribue à l'indépendance énergétique de chaque pays», a souligné l’Élysée lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Il s'agit ainsi de voir émerger «une nouvelle dynamique qui a déjà été insufflée» avec la déclaration adoptée lors de la COP28 à Dubaï, visant à tripler les capacités nucléaires installées à horizon 2050.

Une «dynamique de relance partout dans l'UE»

Ce sommet présidé par la France, qui se positionne en «fer de lance de l'électricité nucléaire», permettra d'aborder «différents enjeux identifiés» : chaîne d'approvisionnement, coopération en matière d'approvisionnement en combustible et de construction de réacteurs, recherche-développement, financement, etc.

Aussi, plusieurs déclarations sont attendues à ce sommet, notamment des déclarations au niveau européen et une déclaration sur le financement du nucléaire, technologie longue et coûteuse à déployer. «C'est un des enjeux majeurs d'obtenir des financements tant des banques de développement que du financement privé», indique l’Élysée. De nouveaux engagements de pays voulant s'inscrire dans la trajectoire de tripler les capacités nucléaires installées d'ici à 2050, sont également attendus.

Enfin, ce sera «un moment de mobilisation de l'Alliance européenne du nucléaire» qui a rallié 16 des 27 États membres, illustration selon l’Élysée d'une «dynamique de relance (du nucléaire) partout dans l'UE».