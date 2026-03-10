Terrorisme : quand l'Iran commanditait des attentats en France

Aujourd'hui en guerre contre les Etats-Unis et Israël, l'Iran a également attaqué la France au milieu des années 1980 en commanditant des attentats terroristes sur son sol. En 1986, 14 personnes ont perdu la vie dans ces attaques.

Il y a 40 ans, l'Iran semait déjà la terreur dans l'Hexagone. Si la France n'est pour le moment pas impliqué directement dans la guerre contre l'Iran, déclarée le 28 février dernier à la suite de frappes israélo-américaines, notre pays a connu une relation tumultueuse avec cet Etat du Moyen-Orient : «Au milieu des années 1980, l’Iran, alors en guerre avec l’Irak et principal porte-drapeau de l’islamisme politique, commandite des attentats en France, en représailles à divers contentieux opposant les deux États et au soutien apporté par la France à l’Irak», a rapporté la DGSI sur son site.

Une année a particulièrement été marquante dans cette relation conflictuelle entre l'Iran et la France, à savoir 1986. Cette année-là, «un réseau terroriste qui lui est lié (à l'Iran) commet une série d’attentats à la bombe en France : 10 attaques causent la mort de 14 personnes et en blessent 300 autres, notamment rue de Rennes à Paris, le 17 septembre 1986».

Une première loi pour lutter contre le terrorisme

Ce mercredi 17 septembre 1986, l'après-midi fut endeuillé par l'explosion d'une bombe devant le magasin Tati, situé rue de Rennes à Paris (6e arrondissement). Cet attentat a fait 7 morts et 55 blessés, avant d'être revendiqué par le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient.

Ce groupe terroriste pro-iranien travaillait pour le compte du Hezbollah libanais. L’homme responsable de la campagne d’actes terroristes menée sur le sol français en 1985 et 1986 s’appelle Fouad Ali Salah. Arrêté en mars 1987, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de dix-huit ans, le 14 avril 1992.

Dans le contexte de la guerre Iran-Irak où la France avait soutenu l'Irak, Fouad Ali Saleh avait été recruté par le Hezbollah libanais, dont la filiation avec l'Iran intégriste a été attestée.

Quelques jours avant cet attentat, la France avait promulgué une loi anti-terroriste afin de réagir face à ces nombreuses attaques. Ainsi, la loi du 9 septembre 1986 était la première ayant pour objet spécifique la «lutte contre le terrorisme».

Elle centralise à Paris l'instruction et le jugement des dossiers de terrorisme entre les mains de juges d'instruction spécialisés et d'une section antiterroriste du parquet de Paris. La garde à vue peut durer quatre jours, les peines encourues sont alourdies, les perquisitions facilitées, tout comme la dissolution d'associations suspectes.